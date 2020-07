Elisa Isoardi, cancellata “La prova del cuoco”, Antonella Clerici fa un gesto che fa capire che non c’è più rivalità

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi ha dovuto mettere la parola “Fine” alla conduzione de “La prova del cuoco” che, per decisioni dei vertici aziendali, è stata cancellata dai palinsesti del prossimo autunno.

Elisa Isoardi ha sofferto molto per questa decisione perché, come lei stessa ha avuto modo di spiegare, non l’ha saputo subito che dal prossimo autunno non sarebbe più andata in onda e il silenzio la stava logorando. Ha raccontato che mandava tanti messaggi ai vertici dell’azienda Rai per sapere quel sarebbe stato il suo futuro ma nessuno le rispondeva e il non sapere era terribile.

Ma poi, a seguito di comunicazioni ufficiali, ha saputo che la trasmissione veniva definitivamente cancellata perché non aveva più niente da dire e serviva un rinnovamento.

Questa la motivazione che le è stata data.

Il rapporto tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici

Il rapporto tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici è sempre stato un po’ teso perché la Isoardi ha sostituito la Clerici quando Antonella si è dovuta assentare per portare a termine la gravidanza e poi, quando Antonella sarebbe stata pronta a tornare, le hanno detto che la Isoardi sarebbe rimasta al suo posto. La delusione per Antonella Clerici è stata tanta ed, inevitabilmente i rapporti tra le due donne erano tesissimi. Poi è accaduto che Antonella Clerici ha condotto una edizione di Sanremo che è stata trionfale e i vertici Rai le hanno chiesto, dopo che ha portato a casa un risultato tanto strepitoso, cosa le sarebbe piaciuto condurre, Antonella ha raccontato che avrebbe potuto chiedere qualsiasi cosa anche in prima serata, sogno di tutti i conduttori ma lei ha semplicemente esternato la sua volontà di tornare a casa.

E così è stato ed è ritornata al timone de ”LA PROVA DEL CUOCO”. Quando poi è morto Fabrizio Frizzi, Antonella ha raccontato che ha deciso di fermarsi un po’, di rallentare e godersi di più la famiglia e così ha abbandonato “La prova del cuoco” e si è ritirata a vivere in campagna.

E a quel punto al timone della trasmissione di Rai 1 è tornata Elisa Isoardi.

Ma dopo un po’ di tempo, la voglia prepotente di tornare a lavorare ha avito il sopravvento e ora, in autunno, tornerà alla conduzione di un nuovo programma che si chiamerà

“È sempre mezzogiorno” che andrà in onda nella stessa fascia oraria de “La prova del cuoco” e che Antonella Clerici trasmetterà dalla sua casa nel bosco.

Antonella Clerici e il gesto distensivo

Poiché Antonella Clerici prenderà il posto di Elisa Isoardi si pensava che tra le due donne fosse riesplosa la rivalità che in passato c’era stata anche se Elisa Isoardi aveva detto della Clerici : “Io la ritengo un’importante maestra.” E la Clerici aveva detto della Isoardi: “Quando fai una cosa per tanti anni, quando la fanno gli altri ti sembra strano … è giusto che Elisa Isoardi la faccia a modo suo.”

Ma qualche giorno fa si è capito che tra le due donne non c’è alcuna tensione , infatti, anche se il gesto che ha fatto la Clerici è semplice, è molto significativo.

Elisa Isoardi ha pubblicato la foto di una pizza e ha aggiunto la seguente didascalia: “No, vabbè! Fermi tutti! L’ho trovata! La pizza PERFETTA! Bravi ragazzi di @pharinapizzaromana !!!!!!!!!! Buna ma buona! Una rooooooba! “ e Antonella Clerici ha messo un like.

E’ riesplosa la pace!