Albano e Romina Power, 50 dal giorno del matrimonio e lei dice “la cosa più bella? Conoscerci”

Ieri, domenica 26 luglio è stata una data importante per Albano e Romina Power che, anche se non formano più una coppia nella vita, continuano a lavorare insieme e a frequentarsi.

Ieri 26 luglio, se i due fossero stati ancora insieme, avrebbero festeggiato 50 anni di matrimonio.

Romina Power ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in occasione della quale ha raccontato molte cose della sua vita insieme ad Albano soprattutto a livello emozionale.

Albano e Romina insieme sul palco

Dopo un lunghissimo periodo di allontanamento che è seguito alla separazione dove i due si incontravano solo in Tribunale e si parlavano attraverso i rispettivi avvocati, Albano e Romina sono riusciti a ritrovare un nuovo equilibrio e a ridiventare coppia anche se solo per motivi lavorativi.

A proposito di come è Albano sul palco Romina dice: «Oggi devo trascinarlo via dal palco: resterebbe ore a firmare autografi. Ma quando avremo lasciato i nostri corpi, le canzoni rimarranno»

Romina Power e Al Bano hanno formato una coppia innamoratissima e lei dice: «Se non ci fossimo innamorati, non avremmo scritto quelle canzoni».

Poi Romina rivela che per lei Albano è stato un maestro di vita e dice: «Mi ha insegnato a stare sul palco e ad affrontare il pubblico. Ero di una timidezza e di un’insicurezza spaventosa! Ho assorbito e fatta mia la sua disinvoltura. E penso di aver alleggerito la sua tendenza al melodramma».

Mentre, a proposito delle canzoni che hanno cantato e scritto dice: «Ho un senso del ritmo naturale e i testi mi vengono bene. Negli anni ‘70 abbiamo scritto parecchie canzoni insieme e prodotto vari dischi. Allora si lasciava influenzare dai miei gusti musicali, in LP come 1978 e Atto Primo. Dischi trascurati dal pubblico, ma forse i nostri migliori».

Romina parla della sorella Taryn

Romina Power da qualche settimana ha subito un lutto gravissimo: è morta la sorella Taryn e per lei il dolore è ancora profondissimo.

Romina Power la ricorda così: «Sono come mia sorella Taryn, non coltivo ambizione. Sono un po’ tutto questo, ma non ho bisogno di essere validata dagli altri. Tra un centinaio di anni mi libererò della stretta nicchia in cui sono stata relegata!».

E poi aggiunge: “È stata la sorella migliore che potessi avere. Lascia un vuoto enorme nella mia vita. Contavamo l’una sull’altra, sempre. Da che eravamo piccolissime e ci mandavano insieme in giro per il mondo fino a quando Taryn ha lasciato il suo corpo. Lei era un’attivista sfegatata, idealista, amava dedicarsi ai bambini, agli animali e ai meno fortunati. Stava dalla mia parte. Sempre».

E poi, a proposito di come ha reagito Albano a questo suo lutto dice: “mi ha sorpreso. Mi ha scritto parole molto toccanti».

E poi fa quella che ha il sapore di una dichiarazione d’amore mai spento per Albano e dice che la cosa più bella per lei con Albano è stata: «Conoscerci. Quando vieni catapultata in un mondo di adulti a 13 anni, incontrare a 16 qualcuno che si occupa di te, condivide le stesse passioni, ti fa compagnia, ti manda fiori, compone canzoni per te, è veramente bello».