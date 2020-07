Belen, la mamma con una sola frase mette all’angolo Stefano De Martino

0 SHARES Condividi Tweet

Belen ha dimostrato di avercela tanto con il suo ex marito Stefano De Martino e, anche se non si sa con certezza cosa abbia determinato la fine del matrimonio, una cosa è sicura: Belen è rimasta molto ferita.

Stefano e Belen, la fine di un amore

Belen credeva davvero nella sua famiglia tanto da averci riprovato per la seconda volta a farla funzionare.

Belen e Stefano non erano solo una coppia ma una famiglia con un bambino e, dunque, Belen come mamma è stata felicissima di aver ritrovato il marito e la compattezza della famiglia a cui ha dato più di una volta la dimostrazione di tenerci.

Ha un po’ fatto scalpore che dopo pochi giorni dalla fine del matrimonio già l’hanno fotografata che baciava un altro uomo, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi ma, probabilmente sta provando a non soffrire, a distrarsi e a credere ancora nell’amore. Non si conosce la causa della fine del matrimonio anche se le voci la imputavano al tradimento ma sta di fatto che il matrimonio è finito e, con tutta la probabilità questa volta per sempre.

La mamma di Belen sui social scrive una frase molto forte

La famiglia di Belen si è stretta attorno a lei per farla sentire al sicuro e non sola in questo terribile momento. D’altronde loro ci sono sempre stati e qualcuno ha anche addebitato a questa presenza ingombrante una delle cause della fine del matrimonio.

Infatti, da più parti si è detto che la famiglia di Belen c’è nella vita di Stefano in modo abbastanza ingombrante e a lui questa situazione non andava molto bene.

Qualche giorno fa durante una puntata di “Made in sud” condotta da Stefano De Martino un comico, Iodice ha fatto una battuta dicendo a Stefano “Mi ha chiamato la mamma di Belen” e lui, per tutta risposta ha detto “Se la mia ex suocera ha il tuo numero di telefono cambialo subito”.

Questa battuta non è affatto piaciuta alla mamma di Belen che si sarà sentita offesa se dal giorno dopo ha smesso di seguirlo su Instagram.

Poi, a seguire, Veronica Cozzani ha scritto un’altra frase che, a detta dei più era proprio indirizzata a Stefano per umiliarlo e offenderlo di fronte a tutti.

La mamma di Belen ha detto che lei ci sarà sempre per i figli e per il nipote.

Questa è sembrato un colpo all’indirizzo di Stefano.