Elena Santarelli posta una foto del marito Bernardo e del figlio Giacomo e dice “se il figlio casca lui lo fa rialzare”

Elena Santarelli ha vissuto un’esperienza terribile, quella che più terrorizza ogni mamma: la malattia del figlio.

Elena Santarelli è stata forte, ha raccontato che ha pianto tanto ma mai di fronte al figlio; anzi, quando doveva farsi vedere da lui piuttosto si truccava, si lavava i capelli e appariva solare, incoraggiante e positiva.

Insieme al marito, Corrado Bernardi ha affrontato la prova più dura che un essere umano possa vivere, un figlio che si ammala e l’incognita di come si evolverà la malattia.

Elena e Bernardo

Elena Santarelli ha raccontato, senza nascondersi dietro false ipocrisie, che è stata dura, lei ha sempre detto di non voler raccontare nei dettagli i sintomi della malattia del figlio Giacomo per non dare false informazioni. Però ha detto che è iniziato tutto con una caduta e poi con atroci mal di testa.

E’ stata dura avere la diagnosi e ha raccontato che quando il marito Bernardo Corradi e il ragazzo sono tornati dal medico con la diagnosi in mano e il marito le ha detto di cosa si trattava lei è corsa in bagno a vomitare. Poi si è armata di tutta la speranza e la positività e ha affrontato un percorso lungo e doloroso che non sapeva dove l’avrebbe portata e soprattutto dove avrebbe portato suo figlio.

E’ stata dura anche continuare la vita di sempre, sentirsi dire da chi non la conosce che poteva stare accanto al figlio piuttosto che fare un’ospitata in tv ma anche una sola boccata d’aria le dava la forza per tornare a casa e immergersi in una realtà durissima, dolorosa e, a volte troppo pesante per qualsiasi essere umano.

Elena Santarelli posta una foto del marito Bernardo Corradi e del figlio Giacomo

Elena Santarelli ha postato sui social una foto che ritrae il figlio Giacomo al mare insieme al padre Bernardo Corradi e ha scritto così: «Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli, sempre un passo indietro a Jack, ma pronto a parare tutto. Lo incoraggia cercando di far emergere la sua personalità, se il figlio casca lui lo fa rialzare spiegandogli che è normale cadere che poi ci si rialza sempre e che lo Sport nella vita è importante!».

Elena Santarelli ha scritto un libro «Una mamma lo sa» nel quale ha ripercorso tutto il suo dolore fino alla rinascita. Elena ha detto così: «Mi è costato molta fatica ripercorrere la mia storia. Spero di dare speranza ad altri genitori».