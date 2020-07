Andrea Bocelli negazionista del covid “Non conosco nessuno che sia morto di Coronavirus” e la Lucarelli “non c’è bisogno di conoscere un cieco per credere alla cecità altrui”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Bocelli ha fatto un intervento in senato invitato da Vittorio Sgarbi che aveva organizzato l’evento, in qualche modo negando la gravità del covid e svelando di aver trasgredito, spesso, alle regole imposte dal Governo.

Bocelli ha dichiarato così: « … non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva … devo confessare di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente”

Andrea Bocelli fa un intervento in Senato spiegando il suo punto di vista

Queste sue parole sono sembrate uno schiaffo in piena faccia a chi di coronavirus è morto, ha visto morire parenti e amici senza neppure poter dare l’ultimo saluto e a chi ha combattuto per venirne fuori ma porta ancora i segni. Contro Bocelli è intervenuto Fedez che ha scritto un post su twitter presentandogli un ragazzo di soli 18 anni che ha dovuto subire un doppio trapianto di polmoni a causa del covid perché, in seguito alla malattia i suoi polmoni, in pochi giorni, erano stati come “bruciati” e Selvaggia Lucarelli.

La risposta ad Andrea Bocelli di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, dopo aver sentito quelle parole di Andrea Bocelli ha risposto, sempre sui social così facendo una battuta abbastanza pesante sulla cecità.

La giornalista dopo aver ripreso le parole di Andrea Bocelli ha continuato: “Non conosco nessuno che sia morto di Coronavirus”, dice: “Ci sarebbe da ricordare a Bocelli che non c’è bisogno di conoscere un cieco per credere alla cecità altrui, ma forse infierire è solo una gran perdita di tempo: Bocelli è guarito velocemente dal Coronavirus, ma da questo inciampo mediatico mi sa che uscirà con le ossa rotte”.

E poi ha continuato: “È fin troppo facile ricordargli un po’ di cosette sparse: la prima è che essendosi ammalato lui stesso, aveva colto l’occasione per comunicarlo al mondo una volta guarito, aggiungendo la postilla che avrebbe donato il sangue per lo studio sulla cura del Covid. Cosa che poi ha fatto rigorosamente a favore di telecamera. Insomma, le famose opere buone comunicate a stampa e pubblico“.

E poi ha ricordato che Bocelli ha fatto si la quarantena come tutti ma nella “sua villa di Forte dei Marmi a tre piani e dieci camere da letto, piscina, giardino e vista mare”.

Insomma la Lucarelli non ha mancato di dare una stoccata al cantante e vedremo se Bocelli avrà da controbattere.