Lorella Cuccarini mette un like e Heather Parisi la attacca duramente, si riaccendono le tensioni mai sopite

0 SHARES Condividi Tweet

Che Lorella Cuccarini e Heather Parisi non andassero d’accordo lo si è sempre immaginato da quando, entrambe giovanissime erano le prime donne del sabato sera.

Loro hanno sempre negato dicendo che i rapporti tesi erano solo frutto dell’immaginazione dei giornalisti e che serviva parlare di loro in quei termini per creare l’atmosfera giusta di rivalità che serviva a dare pepe ai programmi tv. Per smentire tali voci, a detta delle due assolutamente infondate, la Cuccarini e la Parisi qualche anno fa hanno fatto insieme un programma che, se doveva servire a dimostrare a tutti che c’era sintonia, ha confermato le voci esistenti da sempre: Lorella Cuccarini e Heather Parisi non sono mai andate d’accordo.

Heather Parisi e Lorella Cuccarini: si riaccende la lite

Da un po’ di tempo non c’era più stata occasione perché la Cuccarini e la Parisi litigassero ma qualche giorno fa è accaduto che Lorella Cuccarini ha messo un like ad un articolo contro il ddl Zan, un progetto di legge sull’omotransfobia.

Lorella Cuccarini, infatti ha messo un like ad un articolo scritto da Marco Gervasoni su “Il Giornale” che diceva così, è “un’aberrazione dal punto di vista di almeno tre culture politiche diverse … sul piano dell’aggressione ai gay, il nostro paese registra cifre assai più basse che altri, in cui le comunità islamiche sono ben diffuse”.

Subito ha controbattuto la Parisi che ha scritto: “L’Amore minaccia solo chi non lo capisce” e poi, ancora: “In Italia non c’è una legge che punisca discriminazioni e violenze per orientamento sessuale genere e identità di genere #LGBTQ

Il #DDLZan colma questa lacuna. Spacciarlo per una legge che uccide la libertà, è negare che l’Amore, qualunque Amore, minaccia solo chi non lo capisce” e poi ancora: “Voglio fare mie le parole di un commento sulla pagina FB dei miei fans:

Per quanto mi sforzi non riesco a capire il percorso di Lorella Cuccarini, come può essere arrivata a condividere questo pensiero? Eppure ai gay deve molto l’hanno osannata, sono stati i suoi fans più fedeli. Lavora in un ambiente dove ce ne sono tantissimi, …. ha avuto partner lavorativi dichiaratamente gay …. non riesco proprio a capire …. forse è sempre stata omofoba e lo nascondeva.” Per ora non è arrivata alcuna dichiarazione in merito a questa questione da parte di Lorella Cuccarini.

Simona Ventura ringrazia Lorella Cuccarini

Simona Ventura, dopo aver partecipato al Magna Grecia Awards, ha scritto così sui social: “@carlafracciita @lcuccarini 2 grandi donne, 2 artiste… Ma soprattutto 2 grandissime professioniste da cui imparare. Dividere il @magnagreciaawardsofficial con voi è stato un grande onore. A presto!”.