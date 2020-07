Pierluigi Diaco a “Io e te”, Katia Ricciarelli scoppia a piangere e lui incredulo le chiede: «Katia, perchè?»

0 SHARES Condividi Tweet

“Io e te” il programma pomeridiano che va in onda sulla Rai e che è condotto da Pierluigi Diaco, quest’anno ha in studio una presenza fissa a cui, è evidente, Pierluigi Diaco tiene molto: si tratta di Katia Ricciarelli che si occupa della Posta del cuore.

Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli in studio

Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli vanno molto d’accordo e, nonostante il carattere spigoloso di Diaco con la Riccarelli è sempre molto morbido. E’ evidente la stima e l’affetto che prova nei suoi confronti e anche un senso di rispetto, oltre che per la donna, per quello che Katia Ricciarelli è stata ed è tutt’ora a livello mondiale, un’interprete magistrale delle lirica.

Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli non si sono mai scontrati e, se lo hanno fatto, è stato solo per scherzo ma mai hanno battibeccato nella realtà.

Katia Ricciarelli sa stare un passo indietro rispetto al conduttore e Pierluigi Diaco sa stare un passo indietro rispetto alla donna e all’artista. E così nel pieno rispetto reciproco hanno creato una coppia televisiva che piace molto tanto che, in termini di successo di pubblico, il riscontro è davvero notevole. A maggior ragione non si capisce il motivo per il quale il programma non è stato confermato per l’anno prossimo.

Katia Ricciarelli scoppia a piangere in diretta

Ieri durante la puntata di “Io e te”, mentre Katia Ricciarelli stava ascoltando la lettura che fa Pierluigi Diaco della lettera che arriva alla redazione, è scoppiata a piangere. Pierluigi Diaco si è fermato nella lettura e, con un un’espressione incredula, le ha chiesto cosa stesse accadendo.

Katia Ricciarelli gli ha risposto così: «Mi viene da piangere. Mi rivedo in questa storia. Da ragazza dissi a mia madre che se si fosse rifatta una vita non l’avrei mai perdonata. I ragazzi possono essere stupidi a volte. Magari se mia madre avesse avuto un uomo avrebbe avuto un’altra vita, invece si è presa tutte le responsabilità sulle sue spalle».

E poi alla ragazza che aveva scritto la lettera che aveva riportato Katia Ricciarelli indietro nel tempo a rivivere la stessa situazione ha detto: «Non fare il mio errore, tu hai qualche anno in più di quanti ne avessi io. Lascia che tua madre si crei un suo spazio, tu e tuo fratello vi sposerete un giorno e la lascerete da sola».

A quel punto ha preso la parola Pierluigi Diaco che ha detto: «Non pensavo che questa lettera ti toccasse così nel profondo. Sei spontanea»