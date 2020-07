Sonia Bruganelli posta una foto che scatena gli haters, lei non risponde ma i suoi follower si

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis è solita provocare. A detta del marito, si diverte molto a esagerare e poi a vedere la reazione dei suoi odiatori sul web. E così, in questa ottica, posta foto che evidenziano e sottolineano il lusso in cui vive insieme alla sua famiglia. A volte, Sonia Bruganelli, ha giustificato certe condotte della famiglia Bonolis come quando, a bordo di un aereo privato per raggiungere la località vacanziera, a quanti la attaccavano ha risposto che, avendo una figlia con qualche problema di deambulazione, hanno bisogno di un mezzo di trasporto tutto loro e, potendoselo permettere, non intendono rinunciarvi.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono sposati da circa 12 anni e il loro matrimonio va a gonfie vele nonostante, ciclicamente, qualcuno insinua il dubbio che siano in crisi ma loro smentiscono e vanno avanti.

La coppia, che ha tre figli, sembra divertirsi molto insieme e, di solito, quando viaggiano lo fanno tutti e cinque.

Qualche tempo fa era emersa una voce che a Sonia Bruganelli desse fastidio che Laura Freddi, ex di Paolo Bonolis in ogni intervista parlasse ancora di questo amore passato. E allora la Bruganelli, per mettere a tacere queste voci, ha invitato la Freddi e in un video, che poi hanno postato sui social, hanno dimostrato a tutti che tra le due non c’è alcuna acredine.

Anzi Laura Freddi e Sonia Bruganelli hanno detto che probabilmente, a breve realizzeranno un progetto insieme che avrà come tema i bambini.

Sonia Bruganelli posta foto che scatenano gli haters

Sonia Bruganelli, come fa sempre, ha postato una foto che mette in evidenza il lusso di cui è solita circondarsi.

Nella foto è in albergo, a Trani, di ritorno dal viaggio a Ibiza e si è fatta riprendere in accappatoio bianco con un orologio d’oro al polso di indubbio valore.

Gli haters a questo punto le hanno detto frasi molto pesanti del tipo: «Sei sempre la solita cafona coatta», oppure «Ti sei solo arricchita. Vai a zappare la terra! L’unico lavoro adatto ad un’ignorante come te! Invece di perdere tempo a postare le tue ca****, preoccupati di portare i tuoi figli da un bravo dietologo, ne hanno proprio bisogno».

Lei non ha risposto nulla ma si sono scatenati, a loro volta i suoi follower che hanno detto bagli haters: “Ma voi siete dei malati”, “Ma che paura. Questa è tutta invidia. Entro la fine della giornata tutti si saranno dimenticati di te”.