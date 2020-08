Francesco Facchinetti aggredito, lui su tutte le furie “le mamme non si toccano”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Facchinetti ha raccontato ai follower sui social che è stato vittima di un’aggressione tanto immotivata quanto violenta.

Ha riferito che era in macchina con un amico e ad un certo punto gli si è avvicinata un’altra macchina alla cui guida c’era un uomo sui 50 anni che ha abbassato il finestrino e gli ha detto: “Figlio di putt***, devi morire” e poi gli ha sputato addosso.

La reazione di Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti ha spiegato che, per fortuna, in macchina con lui c’era un amico che lo ha trattenuto, altrimenti sarebbe sceso dall’auto e chissà cosa sarebbe accaduto.

Facchinetti non sa darsi una spiegazione logica dei ciò che è accaduto perché lui quell’uomo non lo conosce , dunque, ritiene di essere stato aggredito solo perché è un volto famoso. Facchinetti, dopo l’aggressione, ha anche detto una frase molto forte certamente sull’onda della rabbia: “Lo avrei voluto ammazzare”.

Però, poi a bocce ferme, quando si è un po’ calmato ha scritto così: “Chi invidia è mediocre. Io torno alla mia bella famiglia, tu invece torni a casa incazz*** con la tua auto di mer***”.

Facchinetti che non dimenticherà molto presto ciò che gli è accaduto perché dentro di sé conserva la rabbia dell’ingiustizia e del non aver reagito, ha detto così ai suoi follower: «Lo sapete che sono fumantino, le mamme non si toccano».

E poi ha voluto spiegare sui social che lui, purtroppo, è spesso preso di mira solo perché è il figlio di Roby Facchinetti e la gente lo invidia. Pur senza conoscerlo lo attacca perché figlio di personaggio famoso e, come tale , fortunato.

Infatti è lo stesso Francesco Facchinetti a dire: «Mi dicono ‘Figlio di papà’ da quando sono nato. Prima o poi si stancheranno».

Francesco Facchinetti e la figlia Mia avuta da Alessia Marcuzzi

Francesco Facchinetti ha una figlia, Mia avuta dalla relazione con Alessia Marcuzzi.

La bambina, pur essendo molto legata al papà di cui è innamoratissima, vive con il marito della mamma Paolo Calabresi e a lui si è molto legata tanto, a volte, da chiamarlo papà.

La famiglia di Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi è un bell’esempio di famiglia allargata felice , infatti spesso Alessia e Francesco con i rispettivi coniugi trascorrono le vacanze tutti insieme e i bambini da questo ne traggono giovamento.

La bambina di Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi è identica alla mamma e proprio recentemente abbiamo visto quanto sia legata alla mamma tanto da scriverle un messaggio dolcissimo che Alessia Marcuzzi ha postato sui social: “Ti amo fino alla luna e ritorno”.