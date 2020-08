Belen Rodriguez, la mamma scrive un post durissimo contro De Martino: “Le bugie fanno sempre male … decidi tu …”

0 SHARES Condividi Tweet

La storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nonostante sia finita da un bel po’, continua a far parlare e anche molto.

Le motivazioni che hanno portato alla rottura non sono mai state rivelate dai diretti interessati e, dunque, il mistero rimane anche se molto conosciute sono le motivazioni date dai giornali di gossip. Le notizie date dal gossip, pare, siano state messe in circolazione da persone molto vicine ai diretti interessati ma, poiché ogni notizia trapelata è stata smentita, alla fine , la verità non la si conosce.

Stefano De Martino e le battutine sulla suocera

Sia Stefano che Belen non si sono mai sbilanciati più di tanto neppure per dare indizi e, anche se a volte li hanno dati, sono stati abbastanza contradditori. Per esempio Belen, se con un post ha smentito le voci che circolavano anche abbastanza insistentemente e che adducevano la causa della separazione ad una storia clandestina tra Stefano e Alessia Marcuzzi, ha poi postato un fiore viola che, sempre a detta del gossip, è l’unica prova tangibile del tradimento. Dal canto su Stefano, se da una parte non ha mai detto nulla sulla fine del matrimonio salvo poi fare un video smentendo la storia con Alessia Marcuzzi, ha poi fatto una battutina sulla ex suocera invitando chi ha dato il proprio numero di cellulare alla mamma di Belen a cambiare numero.

Questa battutina la mamma di Belen non l’ha presa assolutamente bene tanto che dal giorno dopo ha smesso di seguire l’ex genero sui social.

La mamma di Belen fa un lungo post sui social

La mamma di Belen ha scritto un lungo post sui social e tutti hanno pensato, leggendo il contenuto, che si stesse rivolgendo proprio a Stefano.

La mamma di Belen , Veronica Cozzani ha scritto così: “Le persone che non ti cercano sono quelle a cui non manchi. E coloro a cui non manchi, sono quelli che non ti amano. La vita decide chi incontrerai, ma decidi tu chi rimane. La verità fa male una sola volta, le bugie fanno sempre male. Ecco perché devi valorizzare chi ti valorizza e non trattare come priorità chi ti tratta come un’opzione” .

I rapporti tra la famiglia di Belen e Stefano sono comunque tesi a prescindere da chi sia il destinatario di questo post. Mentre nulla si sa dei rapporti che intercorrono tra Belen e la famiglia di Stefano.