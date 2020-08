Alena Seredova, dopo sei anni racconta perché si è rassegnata subito alla fine del suo amore con Buffon

0 SHARES Condividi Tweet

Sono passati già sei anni dalla fine della bellissima storia d’amore tra Gigi Buffon e Alena Seredova.

La loro sembrava una famiglia splendida e unita: avevano due figli, David Lee e Louis Thomas e la loro vita, all’apparenza, scorreva serena. E, invece, non era esattamente così se ad un certo punto il matrimonio, tanto voluto e tanto sognato è scoppiato lasciando dietro , come accade sempre alla fine di ogni matrimonio, una scia di feriti.

Nel loro caso i feriti sono stati Alena e i figli perché Gigi Buffon, per quanto anche lui non sarà rimasto indifferente per la fine del suo matrimonio, è stato quello che ha deciso che doveva andare così.

La classe e l’eleganza di Alena Seredova

Quando Dagospia lanciò lo scoop che Gigi Buffon era andato via di casa perché si era innamorato di una giornalista sportiva e quando poi il settimanale ”Chi” di Alfonso Signorini pubblicò le foto di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico che entravano la sera e la mattina dopo uscivano dallo stesso portane, Alena Seredova non ha battuto ciglio e si è limitata a commentare così: “Si è innamorato, che ci posso fare”.

Questa frase racchiude in sé tanto dolore ma anche tanta eleganza. Alena Seredova non si è mai lasciata andare ad alcuno sfogo, ad alcuna frase che rimproverasse e attaccasse l’ex marito e Gigi Buffon in prima persona glielo ha riconosciuto.

La rinascita di Alena Seredova

Alena Seredova ha sofferto tantissimo e si è stratta attorno ai suoi bambini avuti dall’ex marito Gigi Buffon ed è andata avanti per la sua strada. Mai un pensiero cattivo, almeno manifestato, mai un attacco e una parola in più contro Buffon.

Poi, un giorno il destino ha messo sulla sua strada ancora piena di dolore un altro uomo Alessandro Nasi che, a detta di Alena l’ha vista soffrire e l’ha saputa consolare quando lei piangeva per un altro uomo, l’ex marito. Le è stato accanto, si è preso cura con pazienza di lei e dei suoi bambini fino a che, un giorno, Alena non si è scoperta innamorata di lui. Sono diventi una coppia bellissima e hanno messo al mondo una bambina, Vivienne Charlotte, che è nata nel mese di maggio.

Ora Alena è di nuovo veramente felice. E ha dichiarato così: “La mia esperienza di oggi insegna che, dopo un percorso, è possibile innamorarsi di un’altra persona”.