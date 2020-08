Chiara Ferragni e Fedez, vacanze di lusso ma da soli, la masseria che li ospita non accetta bambini

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni e Fedez sono in vacanza. Quest’anno, dopo il coronavirus, e il duro colpo che ha subito, come conseguenza l’economia italiana, i Ferragnez hanno deciso di fare vacanza solo in Italia e con il loro esempio, tutto dettagliatamente raccontato e mostrato sui social, sono stati da esempio per tante persone e grazie a loro c’è stato un boom di prenotazioni nei posti suggeriti dalla coppia più cool d’Italia.

Fedez e Chiara Ferragni soggiornano in un masseria extra lusso nel Salento

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza e non solo nel Salento.

Infatti, Fedez doveva partecipare a Battiti Live mentre Chiara Ferragni è andata alla Cruise Collection di Dior di Lecce.

Per il soggiorno hanno scelto una masseria del Salento che , però, non accetta bambini e, dunque non hanno potuto portare con loro il piccolo Leon, nonostante il bambino li segua normalmente dovunque.

La masseria, che ha un costo di 1000 euro a notte, è splendida ma non può ospitare i bambini per una questione di sicurezza.

Infatti, si tratta di una struttura che “a causa delle vecchie mura che circondano il giardino, delle piscine non custodite e delle attrazioni d’acqua” non è sicura per i bambini. In questa masseria il soggiorno minimo è di due notti e i Ferragnez hanno scelto una suite dal costo di 1000 euro a notte.

Leon dice una parolaccia e Fedez commenta “Mi dissocio”

I coniugi Ferragnez sono soliti pubblicare sui social tantissimi momenti della loro via e , qualche volta può capitare anche qualcosa di simpaticamente imbarazzante.

Qualche giorno fa Fedez ha pubblicato un video di Leon dove si vedeva il bambino contrariato per qualcosa che , alla fine, sembrava dire una parolaccia e Fedez commentava così: “Mi dissocio” .

Lo stesso video lo ha , successivamente, anche pubblicato Chiara Ferragni.

In tantissimi, anche vip hanno messo il like ma alcuni hanno commentato in un modo diverso dicendo che il bambino non aveva detto nessuna parolaccia ma solo “clacson”, infatti si trovava vicino ad una macchinina.

Ad essere visti e a fare un boom di like ogni volta che vengono pubblicati non sono solo i video della coppia Fedez Ferragni ma anche quelli del loro bambino di cui i follower sono innamoratissimi.

A loro piace il modo in cui Fedez e Chiara Ferragni stano educando il loro bambino, almeno per quello che traspare dai social.