Stefano De Martino posta la foto della luna e Belen risponde “Vieni con me?”

Ci sono certe coppie che, anche quando si lasciano si fatica a non vederle più insieme. Ci sono certe coppie che sembrano davvero l’una la metà dell’altro e, anche quando annunciano la separazione, anche quando la separazione è ufficiale, anche quando entrambi li si vede con altre persone, nell’immaginario collettivo apparterranno sempre l’una all’altro. Questo accade, da sempre con Albano e Romina Power e questo è quello che accade con Belen e Stefano. A volte si ha anche l’impressione che ciò che pensa la gente comune e ciò che insieme stavano benissimo lo pensino anche loro o, almeno, uno di loro.

Stefano e Belen separati per la seconda volta

Belen e Stefano dopo un fidanzamento lampo , dopo un matrimonio da sogno e dopo un figlio amatissimo arrivato quasi subito, si sono separati, la prima e la seconda volta. La prima volta è stata dolorosissima e anche se Belen ha avuto un’altra storia d’amore con Iannone e anche se sembrava importante per lei dopo un po’ di tempo, dopo tante incomprensioni e litigate sono riusciti a tornare insieme. I motivi della prima rottura non si sono mai saputi come , in realtà, nonostante il presunto tradimento di Stefano non si conoscono realmente neppure i motivi della seconda rottura.

C’è chi parla, insistentemente che la causa sia stata Alessia Marcuzzi e la storia clandestina tra lei e Stefano c’è chi parla, in realtà molto meno, di incomprensioni e di interferenze eccessive da parte della famiglia di Belen. Oggi Belen si sta facendo vedere in compagnia di altri uomini, con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi è stata anche fotografata mente si baciava ma, a parere di molti nel suo cuore continua ad esserci sempre e solo Stefano, il marito e il papà del suo bambino.

Stefano scrive un post e Belen risponde

Stefano De Martino, in modo molto romantico ha postato sui social la foto di una luna e ha scritto la seguente didascalia: “Aspettando la luna” e, sarà una coincidenza ma, poco dopo, Belen sui suoi social anche lei ha postato la foto di una luna e ha scritto: “Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti” .

Vedremo se Stefano scriverà qualcos’altro che sarà possibile interpretare come una ulteriore risposta a Belen o rimarrà in silenzio come sta facendo da quando si sono lasciati.