Alessandra Amoroso distrutta, incontra a C’è posta per te 20enne incinta malata, la ragazza è morta

Alessandra Amoroso sta spopolando, come ogni estate, con il suo ultimo brano che ha inciso con i BoomDaBash e che sta facendo ballare tutti, “Karaoke”,

Alessandra Amoroso è bravissima e molto amata e, per questo, durante una puntata di “C’è posta per te” la trasmissione condotta da Maria De Filippi che va in onda in primavera su canale 5 era stata chiamata per fare una sorpresa ad un’ospite.

Alessandra Amoroso, dopo la partecipazione ad “Amici” sempre di Maria De Filippi è rimasta molto legata alla moglie di Maurizio Costanzo tanto che, ogni volta che lei la chiama la Amoroso corre felice da lei.

Valeria, 20 anni incinta, malata di cancro

Durante una puntata di “C’è posta per te” un ragazzo voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata di 20 anni , incinta e malata di cancro, Valeria.

Il ragazzo voleva fare un regalo speciale a Valeria per provare a regalarle quel sorriso che nei mesi precedenti, a causa della malattia e delle cure non era riuscita più a fare.

E così, con l’aiuto di Maria De Filippi e della trasmissione “C’è posta per te” aveva fatto incontrare a Valeria Alessandra Amoroso che era la sua cantante preferita. Alessandra Amoroso aveva subito accettato di essere presente e di fare questo regalo a Valeria e le due ragazze si erano conosciute.

Dopo quella puntata Alessandra Amoroso aveva così preso a cuore la storia di Valeria che aveva continuato a frequentarla anche fuori, anche andandola a trovare in ospedale.

Valeria non ce l’ha fatta, il messaggio di Alessandra Amoroso

Purtroppo dopo mesi di sofferenze e cure Valeria non ce l’ha fatta e Alessandra Amoroso ha voluto ricordarla così: “Stella incantevole per me e per il mio pubblico rappresenta le persone che non sono presenti qui ma che ci guardano dall’alto“.

“Dolce notte angelo mio… un grande abbraccio a te che mi hai insegnato tanto!“

E poi, ancora: “Vogliamo ricordarla tutti insieme. Lei ci ha insegnato a non arrenderci mai! Sempre nei nostri cuori Valeria!!! Grazie…”.