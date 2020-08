Ilary Blasi posta una foto e il web le si rivolta contro “Non mi sembra proprio il caso”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi è molto attiva sui social e aggiorna costantemente i suoi follower di come passa la giornata, mostra scorci di vita quotidiani, a volte anche insieme al marito e ai figli e i suoi follower la elogiano e la esaltano sempre. Recentemente ha postato una foto mentre baciava il marito in acqua aggiungendo la seguente didascalia molto semplice e dolce come dicono essere lei “Ilary e Francesco” ma è stato lo stesso Totti a intervenite con un commento simpatico dicendo “sembravi un piraja” alludendo al modo in cui lo stava baciando.

Un’altra foto simpatica la vedeva mentre faceva una verticale al muro coperta da un gonnellone e sempre Totti che commentava: “Ecco dov’eri, non ti trovavo!”

I due sono soliti prendersi in giro e ridere di loro stessi e questo li fa essere ancora più vicini ai loro follower che li amano sia singolarmente che come coppia.

Sprigionano semplicità come quando fanno la scelta, ogni estate, di trascorrere le loro vacanze al mare a Sabaudia.

Ilary posta foto che esaltano la sua bellezza

Ilary posta molte foto e in tutte si vede quando sia bella. Tutti le fanno i complimenti e quello più ricorrente è che non sembra che abbia quasi 40anni e che abbia partorito tre figli perché si mantiene in una forma splendida. Lei ha sempre detto di tenerci molto all’alimentazione e alla cura del proprio corpo e di essere molto rigida su questo.

Ilary scrive “facciamo festa?”

Ilary ha postato una foto che la ritrae , bellissima e in formissima all’ingresso di un locale notturno e ha aggiunto la seguente didascalia “facciamo festa?”

I suoi follower, però, le si sono rivoltati contro perchè le hanno risposto che in questo momento storico in cui il ministro della Salute Roberto Speranza, è stato costretto, per l’aumento die contagi, a far chiudere tutti i locali dove si balla sia all’aperto che al chiuso con l’obbligo di mascherina all’aperto dalle 18 alle 6 in caso di assembramento, le hanno risposto così «non è il periodo adatto a fare questa gran festa».

Qualcuno ha inteso la frase della Blasy come un incitamento a fare festa violando le prescrizioni del governo ma certamente non è così e l’intento era molto più tranquillo. Non c’era nessuna dietrologia ma solo una foto estiva che prescinde dal momento terribile che stiamo vivendo ma anche rivivendo.