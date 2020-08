Miguel Bosé, dopo la morte della mamma per covid, dice “il covid non esiste”

0 SHARES Condividi Tweet

Miguel Bosè amatissimo in Italia ma anche in Spagna è, in questi giorni a capo di un movimento negazionista del covid.

Sembra strano che il famosissimo e amatissimo cantante che ha spopolato negli anni 80 e ha fatto innamorare di sé tutte le ragazzine, oggi, dopo aver perso la mamma, la grandissima Lucia Bosè per il covid vada in giro, ma soprattutto sul web, a dire il covid non esiste.

Miguel Bosè peggio di Andrea Bocelli

Miguel Bosè che dice di essere un negazionista del covid è stato equiparato ad Andrea Bocelli che qualche giorno fa ha partecipato ad una manifestazione al senato e ha preso la parola svelando di avere, in più occasioni, non rispettato le misure anti covid che erano in vigore quando si era n piena emergenza e per questo è stato duramente attaccato tanto da dover intervenire e chiedere scusa ai parenti dei defunti per covid.

Miguel Bosè “Io sono la resistenza”

Miguel Bosè sta incitando il popolo del web a riunirsi e a manifestare contro le misure anticovid che sta assumendo la Spagna in seguito all’aumento dei casi che sta avvenendo in tutto il mondo, Italia compresa.

Su questa condotta di Miguel Bosè è intervenuto anche il professor Carlo Cottarelli che ha commentato così: «Certi movimenti tedeschi, spagnoli (Miguel Bosè!), italiani ora attaccano le mascherine con la scusa della libertà. Che attraversino il Sahara in cappotto, che vadano al polo nord in maglietta per sentirsi liberi rischiando la loro vita. Senza mascherine rischiano la vita altrui!».

Mentre tra i commenti sul web si legge: «Pensavamo che Bocelli avesse toccato il fondo, ma rispetto a questo è uno scienziato!».

Miguel Bosè, incurante delle critiche che si sta attirando, ha dato appuntamento a tutti gli spagnoli che vorranno esserci in Plaza Colon a Madrid specificando: “Noi siamo pacifici, andrà tutto bene”.

Molti quelli che hanno accolto l’invito di Miguel Bosè e si sono radunati portando dei cartelli con le seguenti scritte: “Il virus non esiste”, “Le maschere uccidono” e “Non abbiamo paura“.

Miguel Bosè ha anche postato un video messaggio con il quale ha incitato tutti a prendere parte alla manifestazione contro le misure restrittive per il covid.

Purtroppo, quando personaggi così carismatici e così amati si mettono a capo di qualche movimento hanno molto seguito.

Di covid, però, si muore ed è assurdo non voler tener conto di questa realtà.