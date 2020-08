Vladimir Luxuria fa una dichiarazione che fa tremare “Ho avuto avance da un uomo molto famoso, sposato con figli”

0 SHARES Condividi Tweet

Vladimir Luxuria è certamente una persona estremamente in gamba, colta, preparata e anche molto profonda.

Qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista al settimanale “Novella 2000” che sta facendo tremare chi si è sentito tirare in causa.

Vladimir Luxuria, che conosciamo per i tanti ruoli che ricopre o che ha ricoperto, attivista LGBT, opinionista TV, politica ecc, ha rilasciato alcune dichiarazioni senza, però, fare mai il nome della persona di cui sta parlando.

Vladimir che, o è molto amata o è molto odiata, ha detto: “Quando ero parlamentare, un politico sposato con figli mi chiamava continuamente all’ interfono, lamentando che non lo avessi salutato né degnato di uno sguardo entrando in aula. Ma non c’era nulla tra di noi, quando ha cominciato a insistere, esagerando, ho recitato la mia formula magica, dicendogli che se avesse continuato, avrei convocato i giornalisti. Non ha più chiamato”.

E poi ha spiegato qualcosa di se stessa: “Sono attratta dal fascino maschile, dalla gentilezza dei modi, ma non sono una che aspetta il principe azzurro a braccia conserte. Se c’è un’occasione, non me la lascio sfuggire. Non sono Belen, ma nel mio piccolo ho avuto qualche pretendente, anche in ambito politico. In alcuni casi ho accettato, in altri ho declinato come succede a tutti”.

Vladimir Luxuria spiega che in tempi di Coronavirus la prudenza è d’obbligo

Vladimir, che è sempre molto impegnata nel sociale, ha pubblicato un video sul suo canale e ha detto così: «Il sesso ai tempi del Coronavirus. Allora, mi voglio rivolgere alla nostra comunità LGBTQI per dire che abbiamo sempre detto che non abbiamo mai consigliato la castità, ma sempre il sesso sicuro, per quello che riguarda l’Aids e le altre malattie sessualmente trasmissibili con campagne di prevenzione. Questa volta, però, è diverso perché è davvero difficile, diciamo impossibile, proteggersi dal Coronavirus. E quindi, nonostante io di nome d’arte faccia Luxuria, sono qui a darvi un consiglio: evitiamo, evitate in questo periodo incontri di tipo anche sessuale. Figuratevi se non ci si può dare neanche la mano, immaginate se ci si può dare il resto, no?»

Infine, ha raccomandato: «Se avete bisogno, se non avete un compagno col quale convivete, ragazzi, sfoghiamo e sfogate in maniera diversa con un film porno, con il sesso virtuale usando Internet, le chat, in qualsiasi modo. Ma evitiamo incontri ravvicinati, contatti fisici, perché con il Coronavirus non si scherza. Distanti, ma uniti anche sessualmente, ma aspettiamo tempi diversi, in cui potremo godere di più la vita».