Ignazio Moser e Anna Safroncik, a cena nel ristorante di Flavio Briatore che decide di svelare tutto ciò che ha visto

Questa sembra l’estate dei tradimenti e delle coppie che scoppiano. In realtà l’estate è la stagione tipica della nascita di nuovi amori anche quelli che in autunno finiranno e di quelli che dureranno una vita o quasi.

Quest’anno a tenere banco è la famiglia Rodriguez che, dopo il “presunto” tradimento di Stefano De Martino ai danni della moglie Belen Rodriguez che pare questa volta abbia messo la parola fine alla storia storia d’amore, è la volta di Cecilia Rodriguez anche lei, a detta del gossip, tradita dal fidanzato, con cui stava progettando il matrimonio e figli, Ignatio Moser.

Cecilia a Ignatio si sono lasciati

Una coppia che sembrava davvero solida, quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non ha retto all’estate e i due si sono lasciati anche se lontani non sembrano poi tanto felici. Se Ignatio sta trascorrendo l’estate con l’amico Andrea Damante anche lui fresco di separazione dalla fidanzata Giulia De Lellis, Cecilia si è rintanata in casa con la sua famiglia che la coccola e la consola.

Cecilia e Belen si staranno sostenendo a vicenda a si staranno dando forza l’una con l’altra perché ciò che stanno vivendo è abbastanza simile anche se differenze ci sono importanti: Belen ha un bambino e Cecila no, Belen è alla sua seconda separazione mentre per Cecilia è la prima volta che si allontano dal fidanzato da quando è iniziata la loro storia d’amore e poi, ancora, Belen è sposata Cecilia no.

Flavio Briatore svela cosa è accaduto tra Ignatio Moser e Anna Safronick

Il gossip ha rivelato che Ignatio Moser abbia tradito Cecilia con Anna Safronick ma Flavio Briatore è intervenuto sulla questione e al settimanale “Chi” ha rivelato cosa ha visto e così il settimanale scrive: “Ignazio Moser poche settimane fa ha conosciuto al Twiga Flavio Briatore con cui poi ogni mattina in Sardegna faceva lunghe passeggiate per mantenere la forma. Flavio invita Ignazio al Billionaire: al suo tavolo c’è anche Anna Safroncik che dialoga con Ignazio, ma tutto sotto gli occhi di tutti. La stessa sera nello stesso locale appare poi Tommaso, fidanzato dell’attrice, che con lei fa ritorno a casa…”

Anche Anna Safronick era intervenuta sulla questione e aveva scritto così sui social. “Sono in vacanza con il mio fidanzato e non ho il dono dell’ubiquità”