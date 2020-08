Gerry Scotti, perde tanti chili e torna in tv ma non a Striscia e poi dice “Ho fatto degli esami medici…”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti è amatissimo dal suo pubblico e, chi lo segue sin dagli esordi, è affezionato al suo modo di fare sempre pacato.

Gerry Scotti sembra l’erede di Corrado, un conduttore – signore che entra nelle case degli italiani con simpatia e cordialità.

Gerry Scotti è dimagrito, lui spiega cosa è accaduto

Gerry Scotti, volto Mediaset da sempre, è al timone di diverse trasmissioni e tutte sono un successo in termini di gradimento e di seguito di pubblico.

Gerry Scotti, con il suo fisico imponente e con, certamente alcuni chili in più, è amatissimo, oltre che per il suo modo di fare sempre molto garbato e mai sopra le righe, anche proprio per il suo fisico rassicurante.

Lui è il primo a prendersi in giro per i suoi chili di troppo e ci scherza su per essere un’ottima forchetta e per amare il buon cibo e la buona tavola.

Però, durante questa estate, ha perso diversi chili e oggi si sente più in forma e più giovane proprio per l’agilità riconquistata.

E’ lui stesso che ha rivelato al settimanale “Gente” cosa ha fatto per ritrovare la sua forma fisica.

Gerry Scotti ha detto: “Rispetto a quando mi sono state scattate le foto pubblicate su Gente, ho già perso sei chili. Sto mangiando molta frutta e verdura e mi muovo decisamente di più.”

E poi ha aggiunto: “Ho appena fatto alcuni esami medici di routine e sto bene”.

Gerry Scotti non condurrà “Striscia la notizia”

Gerry Scotti è in vacanza e sta trascorrendo momenti bellissimi insieme alla sua compagna Gabriella in Costa Azzurra.

Gerry Scotti, che in estate viaggia spesso a bordo del suo gommone Less, è in completo relax e ha anche festeggiato il suo compleanno anche se al rientro dalle vacanze ha intenzione di festeggiare nuovamente con tutti i suoi amici.

Scotti ha trascorso le sue vacanze oltre che in Costa Azzurra anche in Piemonte, in Valle d’Aosta e in Trentino Alto Adige.

Al rientro lo aspettano le sue trasmissioni “Tu si que vales”, “Chi vuol essere milionario” e “Caduta libera” ma non “Striscia la notizia” perché i suoi troppi impegni , quest’anno gli impediscono di essere anche conduttore del tg satirico accanto a Michelle Hunziker.

Se gli anni passati Gerry Scotti è sempre stato presente alternandosi ad altre coppie di conduttori, per lui quest’anno è impossibile e il suo posto sarà preso da Ezio Greggio che affiancherà lui Michelle Hunziker.

Dunque, Striscia la notizia e tutto il suo cast formato dal Gabibbo, dalle due veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva oltre a tutti i soliti inviati, quest’anno rimarrà orfano di Gerry Scotti.

Ad iniziare da settembre sarà la coppia Ezio Greggio e Michelle Hunziker.