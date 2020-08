Antonella Mosetti: “Sono positiva al coronavirus dopo il Billionaire”, Selvaggia Lucarelli “per loro è uno status simbolo, è tutto inquietante”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono giorni che i vip non fanno altro che raccontare di essere stati al Billionaire di Flavio Briatore, in Sardegna Costa Smeralda e ora di essere positivi al Conavirus.

Dopo che lo stesso Flavio Briatore è risultato positivo anche se ricoverato per una prostatite e solo in seguito ha scoperto di avere il covid, ora sembra quasi una corsa , da parte dei vip a rivelare di essere positivi. L’elenco è lungo: Federico Fashion Style, Nilufar, Antonella Mosetti e tanti altri.

Antonella Mosetti rivela di avere il covid

Antonella Mosetti ha raccontato di essere stata al Billionaire e ora di essere risultata positiva al covid.

La Mosetti ha detto: “Abbiamo abbassato la guardia troppo presto … Ho trascorso una serata al Billionaire. Non è possibile dire se ho preso il virus nel locale, ma sicuramente l’ho preso in Sardegna. Al Billionaire lo staff era scrupoloso, indossavano tutti la mascherina, io l’ho anche comprata da loro. I clienti invece non erano così attenti. Dubito di essere stata contagiata dal personale, perché erano tutti rispettosi delle norme. Il problema è generale. Probabilmente dopo mesi di lockdown abbiamo abbassato la guardia, ci siamo sentiti sollevati, convinti di avere sconfitto il virus. E invece non era così”.

E poi a proposito delle persone che erano con lei in Sardegna ha detto che erano : “ … una ventina e dieci di loro sono romani. Ma sono sicura che il numero sia più alto e che molte persone che ho incontrato non lo dicano. Io sarei dovuta tornare il 24, ma quando ho iniziato ad accusare certi sintomi mi sono preoccupata e sono tornata il 19. avevo stanchezza, raffreddore, mi ha terrorizzato non sentire più sapori e odori. Il test sierologico è risultato negativo. Poi ho deciso di fare il tampone insieme a mia figlia, che abita con me e che era anche lei in Sardegna. Io sono risultata positiva, mentre lei no”.

Selvaggia Lucarelli interviene e bacchetta tutti

L’elenco dei personaggi più o meno famosi che in queste ore stanno rivelando di essere positive al covid quasi più che altro, per far sapere che sono stati al Billionaire di Flavio Briatore sono tanti e, dopo l’ennesima rivelazione è intervenuta Selvaggia Lucarelli che ha scritto così sui social: “ Da un po’ di giorni sto monitorando Instagram e quel vippame un pò scaduto che in Sardegna ha preso il Covid e che ci sta dando lezioni di vita e ci sta dicendo come comportarci, di metterci la mascherina. Invece di stare in silenzio, buono e guarire, questo vippame ha deciso

di condividere tutto via social, di rilasciare interviste e di andare in Tv come se il Covid non fosse una malattia ma uno status simbolo, è tutto inquietante”.