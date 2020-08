Pierluigi Diaco ospita Barbara Alberti che dice: “come ho fatto a dimenticare?” e Diaco trattiene la commozione

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco si sta avvicinando a grandi passi alla fine della sua trasmissione “Io e te” che va in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 14.00, al fianco di una bravissima e spiritosissima Katia Ricciarelli.

Pierluigi Diaco sa che il 4 settembre sarà l’ultimo giorno di questa bellissima avventura che gli ha dato enormi soddisfazioni ma che gli ha fatto trascorrere anche momenti difficili. Infatti, per il suo modo di condurre, a volte un po’ tropo spigoloso, Pierluigi Diaco, ad un certo punto, si è attirato tantissime critiche dal popolo del web. Lui all’inizio ha resistito ma poi, quando gli attacchi sono diventati troppo violenti come sanno fare gli haters, ha deciso che era il momento di prendere una decisione e così ha comunicato che avrebbe abbandonato i social e così ha fatto.

Gli attacchi a Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco è stato attaccato per non essere esattamente sempre gentilissimo con tutti gli ospiti e poi , un giorno, nel pieno polverone mediatico, è intervenuta Georgia Luzi, una sua collega che sui social ha scritto che un collega con il quale aveva lavorato in passato, solo per avere idee diverse dalla sue e per non condividere certe decisioni, le aveva tirato una sedia contro.

Tutti hanno voluto vedere dietro quel racconto che l’autore di quel gesto bruttissimo fosse Pierluigi Diaco e lui ha negato che fosse lui senza , però, che nessuno lo abbia direttamente accusato.

Pierluigi Diaco intervista Barbara Alberti

Nella puntata di ieri l’ospite di Pierluigi Diaco è stata Barbara Alberti che ha raccontato tanto della sua vita. Ha parlato anche di cosa pensa lei del covid lasciando Diaco stupito quando ha sostenuto: “Non mi fido di questa cosa del Covid è un’arma troppo potente per farci fare quello che vogliono. Siamo stati manipolati“.

Poi ha raccontato del marito Amedeo Pagani e ha detto: “Lui sapeva tutto, e sotto questo punto di vista era vecchio. Quando mi ha incontrato mi ha cambiato la vita. Ha creato la mia scrittura, un editor in senso alto, un uomo che sapeva ridere e amare. Aveva tutte le donne di Roma che gli andavano dietro”.

E poi, quando Pierluigi Diaco le ha mostrato un filmato di Franca Valeri, lei ha detto, quasi con le lacrime agli occhi: “Ma come ho fatto a dimenticare, a cancellare dalla mia mente, il fatto che una grandissima come Franca Valeri è venuta a casa mia?”.