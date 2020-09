Musicista di 34 anni muore annegato dopo aver salvato dei bambini in balia del mare agitato

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 34 anni è morto dopo essersi tuffato e aver salvato alcuni bambini che si trovavano in grossissima difficoltà per il mare agitatissimo.

L’uomo che di professione faceva il musicista, non ha esitato un attimo a tuffarsi in mare per salvare alcuni bambini in balia delle onde.

La morte dell’uomo è avvenuta intorno alle 11.30 di ieri nei pressi della spiaggia di Bagni San Sebastiano in Liguria.

Il 34 enne, originario di Ceriale, non è riuscito a tornare a riva mentre tutti i bambini, grazie anche all’intervento di alcuni bagnanti, sono riusciti a salvarsi.

Sono purtroppo risultati inutili i tentativi di rianimare l’uomo da parte dei soccorritori del 118.