Pierluigi Diaco “Io e te” sospeso, Andrea Delogu a La Vita in diretta estate: «Diaco sei tanto amato» ma poi sui social …

0 SHARES Condividi Tweet

Come ormai in tantissimi sanno, la trasmissione “Io e te” condotta da Pierluigi Diaco che andava in inda ogni pomeriggio alle 14.00 su Rai 1 dal lunedì al venerdì, è stata sospesa fino a data da destinarsi perché una persona del programma è risultata positiva al covid e la Rai ha dovuto applicare il protocollo che si segue in questi casi. Però, la trasmissione sarebbe, comunque, dovuta finire il 4 settembre e , dunque, pare che non riprenderà più

Per la prossima stagione , con la pubblicazione dei palinsesti, si era ufficializzato che la trasmissione non sarebbe più andata in onda tra lo stupore del pubblico e quello dello stesso Pierluigi Diaco che , però, non ha mai voluto criticare la scelta della Rai.

Andrea Delogu a Pierluigi Diaco “Sei tanto amato”

Ieri a “Vita in diretta estate” condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi è stato ospite in collegamento Pierluigi Diaco che si è detto molto dispiaciuto che la sua trasmissione è stata interrotta. Al posto suo andrà in onda, appunto, “Vita in diretta estate” che durerà molto di più della durata normale andando a coprire anche la fascia di Diaco.

Andrea Delogu, dopo aver espresso a Diaco il suo dispiacere gli ha detto: “Sei un volto Rai molto amato”.

I social si sono ribellati perché, il popolo del web ha dimostrato, in più occasioni, di non amarlo affatto Diaco però poi , dopo Andrea Delogu ha pubblicato sui social una faccina che ride a denti stretti e il popolo del web l’ha inondata di like intendendo quella faccina come per smentire ciò che aveva affermato poco prima su Diaco.

Le dichiarazioni di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in occasione della quale ha dichiarato: “C’è una collega che è risultata positiva al tampone. Stiamo quindi procedendo all’applicazione del protocollo Rai previsto in questi casi. Ovviamente il primo pensiero va alla nostra collega e a tutta la mia squadra. Capiremo nelle prossime ore nei prossimi giorni se riusciremo ad andare in onda per l’ultima settimana di programmazione di Io e te”.

E poi: “Provo estrema gratitudine. Tutto quello che abbiamo attraversato con la pandemia deve servire per ricordarci che siamo fortunati. Io sono veramente grato al direttore Coletta per la fiducia sincera che mi ha accordato. Poi le scelte dei direttori sono sempre insindacabili e non mi piace chi fa la vittima: ritengo che nessuno sia in dovere nei miei confronti. È una decisione che rispetto ma siccome vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, ho già proposto un altro programma e spero che nei prossimi mesi sarà in onda”.

Infine, ha dichiarato: “Credo ci sia molto bisogno di umanità, di interviste lunghe, in cui si rispettano i silenzi, le emozioni. Dove le persone vengono ascoltate per davvero. Una tv noiosa, perché io mi ritengo una persona noiosa, nel senso di antitetica rispetto a questo tempo in cui tutto è veloce e non c’è modo di far sedimentare le cose. Io leggo i giornali cartacei, ascolto 33 giri, scrivo lettere… mi piace il sapore di un’Italia che non c’è quasi più, di un tempo che rischia di scivolare via”.