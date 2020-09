Mara Venier, l’intervista programmata non la farà più, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier è stata al timone di Domenica In per tutta la stagione scorsa riscuotendo grande successo in ritorno di pubblico e di ascolti e il suo contenitore domenicale è sempre seguitissimo.

Mara Venier riesce sempre ad arrivare dritta al cuore dei suoi ospiti e le interviste che ne ricava sono sempre molto sincere e fanno conoscere un po’ di più il suo interlocutore. Anche gli ospiti che Mara sceglie per le sue domeniche piacciono sempre tanto al pubblico e il risultato finale è decisamente vincente.

Mara Venier e il suo amico Pierluigi Diaco

Mara Venier non nasconde mai le sue amicizie e, quando ad una persona lei tiene, lo dice e lo ripete senza temere che qualcuno la possa criticare. Infatti, si è sempre esposta molto per Stefano De Martino dichiarando a gran voce di apprezzarlo e ammirarlo molto come conduttore ed intrattenitore tanto che aveva anche pensato di fare qualche programma insieme a lui. E poi ha sempre avuto bellissime parole per Pierluigi Diaco. Mara Venier ha sempre detto a gran voce che per lui è un vero amico tanto che, quando Pierluigi Diaco non ha attraversato un momento facile perchè il mondo del web lo attaccava molto, lei lo ha sempre difeso. C’è stato un periodo, qualche mese fa, che Diaco ripeteva spesso nella sua trasmissione due frasi che poi erano diventate il tormentone della sua trasmissione. Quando qualcosa non gli andava bene diceva o “Datte na calmata” o “Vuoi condurre tu”. Mara Venier, per sdrammatizzare, durante una cena organizzata a casa sua dove aveva invitato Diaco aveva fatto un selfie con lui, lo aveva postato sui social prendendolo bonariamente in giro e aggiungendo la didascalia “stasera conduco io”.

Mara Venier non si far più intervistare da Pierluigi Diaco

Era in programma un’intervista che Pierluigi Diaco doveva fare a Mara Venier all’interno del suo programma “Io e te”. Ma , purtroppo, questa intervista , almeno per il momento non si farà più . All’inizio era stata solo rimandata perché Mara Venier si era fratturata un piede e non si poteva muovere da casa ma poi, in seguito alla sospensione del programma e alla cancellazione dai palinsensti, questa intervista non si potrà proprio più fare.