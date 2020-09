Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi decide finalmente di parlare di lui e dice: « Per me la tentazione … »

0 SHARES Condividi Tweet

Il gossip tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino ha tenuto banco per quasi tutta l’estate dopo che Dagospia ha rivelato che il motivo della rottura tra Belen e Stefano era stato la relazione clandestina di Stefano con Alessia Marcuzzi. Dopo che è uscita questa notizia è come se fosse esplosa una bomba.

Le reazioni dei diretti interessati

Nell’immediato, tutti i protagonisti di questa storia hanno tenuto a smentire la clamorosa notizia.

Il primo è stato proprio Stefano che ha pubblicato sui social un video durante il quale smentiva categoricamente la notizia e invitava tutti a godersi l’estate e a non pensare ai fatti suoi. Poi è stata la volta di Alessia Marcuzzi che ha smentito pubblicando la foto di un libro di Woody Allen “A proposito di niente”.

Poi è stata la volta di Belen che è intervenuta sui social con un post confermando la sua stima nei confronti di Alessia Marcuzzi e smentendo la notizia di aver letto i messaggi compromettenti ed eloquenti che De Martino avrebbe ricevuto sul suo Ipad che sarebbe stato nelle sue mani quando sono arrivati. Invece, per quanto riguarda il marito di Alessia Marcuzzi, Paolo Calabresi ha smentito apparendo accanto alla moglie per tutta l’estate in assoluta serenità.

Alessia Marcuzzi parla chiaramente della storia tra lei e Stefano De Martino

Alessia Marcuzzi ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi “ di Alfonso Signorini e ha detto, a proposito della presunta storia tra lei e Stefano De Martino: «Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante».

E poi, ancora: «Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile. Anche se sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire, ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa».

Mentre, a proposito del lavoro dice: « Maria De Filippi mi ha chiamata per Temptation island, penso avesse intuito che sarebbe stata la mia dimensione ideale. Mi piace vedere le persone negli occhi e ascoltarle da vicino. A volte le parole dette a distanza possono essere fraintese, possono ferire, si possono dire in modo sbagliato”.