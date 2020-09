Vasco Rossi a favore della mascherina, un hater lo contesta e lui risponde in un modo epico e nessuno fiata più

0 SHARES Condividi Tweet

In tempo di coronavirus c’è chi si schiera completamente a favore delle mascherine e chi assolutamente contro e poi c’è chi, più equilibrato parla di un uso necessario ma moderato.

I pro e i contro della mascherina secondo i vip

Anche i vip si stanno schierando chi a favore e chi contro la mascherina ma, in linea di massima ciò che un po’ tutti ritengono e che la mascherina vada usata nei luoghi pubblici e, in caso di assembramenti, anche in spazi aperti ma quando si è soli non va proprio messa.

Questo, ad esempio è ciò che sostiene Vittorio Sgarbi che recentemente ha avuto modo di discutere anche con toni molto accesi con Alessandro Gassman. Vittorio Sgarbi è sindaco di Sutri e lì ha emanato un’ordinanza , un po’ provocatoria che prevede una sanzione per chi indossa la mascherina negli spazi aperti quando non c’è assembramento.

Alessandro Gassmann lo ha preso in giro per questa ordinanza e lo ha definito “cosetto nervosetto” mentre Vittorio Sgarbi, fuori di sì dalla rabbia, gli ha risposto a tono prima dichiarando che non ha nulla del grandissimo padre Vittorio Gassmann e poi , con i suoi modi soliti gli ha spiegato come stanno le cose secondo i migliori medici e studiosi.

In tanti discutono mascherine si mascherine no , anche il giornalista Nicola Porro nel suo programma televisiva, “Quarta Repubblica” che ha ricominciato il 31 agosto su Retequattro, ha ribadito il concetto che lui la mascherina la indossa ma con delle limitazioni così come anche Salvini che era suo ospite.

Vasco Rossi risponde ad un hater e lo asfalta

Vasco Rossi sui social sta intervenendo spesso a parlare del covid e dell’uso della mascherina e sta sempre incentivando ad usarla.

Vasco Rossi ha postato una foto a favore della mascherina e, a corredo, ha scritto la seguente didascalia: «Io la mascherina la metto anche sulle mani e pretendo che la indossino tutti quelli che per qualche motivo mi avvicinano… A tutti gli squilibrati, terrapiattisti, negazionisti impegnati a insultarmi sui social dico di nuovo di andare allegramente a farsi fot***».

Un utente gli ha risposto: «È tossica, stanno trovando funghi nei polmoni e a breve saranno tumori».

E lui di rimando: «Quindi tutti i medici e gli infermieri che la usano da sempre moriranno di tumore? I poteri forti sono nella tua testa e tu sei un tonto e basta».

La sua pagina è stata invasa da like.