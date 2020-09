“Vita in Diretta estate” Marcello Masi perde la pazienza con l’ospite e la riprende in pubblico, momenti di imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Marcello Masi e Andrea Delogu stanno continuando a condurre il programma che va in onda ogni giorno nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì “Vita in diretta estate” senza alcun problema a differenza di Pierluigi Diaco che ha dovuto interrompere prima del tempo il suo programma “Io e te” perché è stato scoperto un positivo all’interno del programma ed è stato messo in atto dalla Rai il protocollo previsto.

Pertanto, Diaco, che avrebbe dovuto terminare la sua trasmissione, peraltro di grandissimo successo il 4 settembre, ha dovuto interrompere una settimana prima senza che la trasmissione andrà più in onda perchè cancellata dai palinsesti Rai anche se nessuno ha capito il motivo visto che si trattava di una trasmissione di grande successo.

Pierluigi Diaco non ha voluto fare alcuna polemica al riguardo ma ha solo spiegato che ha grande stima nei confronti della dirigenza Rai e di Coletta e di avere già presentato un’altra idea di programma e sta aspettando che gli diano delle rispose al riguardo.

Marcello Masi perde la pazienza con un ospite

Marcello Masi ha avuto come ospite in collegamento una preside di una scuola che stava spiegando come intende ripartire.

Però, mentre spiegava, la mascherina gli è scesa giù e ha parlato senza averla e così è intervenuto Marcello Masi interessato a dare un corretto messaggio al suo pubblico e ha detto: «Preside però si metta la mascherina al posto giusto».

La preside ha immediatamente provveduto a rimediare e in studio c’è stato qualche momento di imbarazzo.

A parte questi piccoli momenti di tensione o imbarazzo, inevitabili in una trasmissione in diretta, “Vita in diretta estate”

prosegue in modo molto sereno e i due conduttori appaiono sempre più affiatati e in sintonia.

Recentemente Marcello Masi ha detto di Andrea Delogu prendendola in giro: “Ho paura di contraddirla”.

Questo è accaduto quando Andrea Delogu ha detto qualcosa a Masi che, pur non capendo, ha annuito spiegando di non avere alcuna intenzione di contraddirla e, prendendola in giro per far ridere il pubblico che ormai li ama e si diverte alle loro gag, ha detto: “Io neanche la seguo, ma ho paura di contraddirla”.

Andrea Delogu, ha riso di gusto e lui ha continuato: “Ho paura di contraddirla perché è violenta: una donna violenta”.

Il pubblico, come al solito, ha apprezzato la loro sintonia e la loro coppia.