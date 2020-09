Ballando con le stelle, Elisa Isoardi sorpresa a baciare il marito di Milly Carlucci

0 SHARES Condividi Tweet

“Ballando con le stelle “ inizierà sabato 19 settembre dopo diversi slittamenti a causa del covid. Il programma, che è seguitissimo e amatissimo, sta facendo stare con il fiato sospeso tutti i suoi fans che sono tantissimi perché, se di solito la programmazione è prevista per la primavera, quest’anno si è dovuto aspettare la fine dell’estate a causa del covid.

Le coppie di “Ballando con le stelle” già stanno facendo parlare

La coppia formata da Samuel Pedron e Rosalinda Celentano, al momento non c’è più perché il ballerino è risultato positivo al covid e fino a che il tampone non risulterà negativo, non potrà tornare in trasmissione perché il protocollo che segue la Rai è rigorosissimo.

Samuel Pedron è stato in Sardegna questa estate e ha contratto il virus ed ora è in isolamento.

Un’altra coppia che ha fatto parlar e già parecchio prima che il programma iniziasse è quella formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

La Isoardi, che è single come Todaro da quando si è lasciato con la moglie, la ballerina di “Amici” Francesca Tocca, è molto presa dalla prove della trasmissione e, pare, anche da Raimondo Todaro con il quale trascorre molto ore anche fuori dalla trasmissione tanto che, spesso i due sono stati sorpresi a passeggio per le strade di Roma mano nella mano. Raimondo Todaro è intervenuto dopo che il gossip ha lanciato varie insinuazioni ribadendo che conosce Elisa da pochissimo e che tra loro due non c’è assolutamente nulla.

Elisa Isoardi, dal conto suo, non è intervenuta in alcun modo sulla questione ma si fa vedere in giro sempre molto felice insieme a Todaro.

Le foto del settimanale ‘Nuovo’

Il settimanale “Nuovo” ha pubblicato delle foto un po’ ambigue che stanno facendo molto parlare. Nella foto c’è Elisa Isoardi che bacia Angelo Donati, il marito di Milly Carlucci.

Dall’angolazione della foto pare che i due abbiano le labbra molto vicine ma, poiché si sa che sono molto amici, certamente si è trattato di un bacio innocente.

Milly Carlucci e il marito Angelo Donati hanno sempre costituito una coppia molto solida e mai è girata alcuna voce sul loro conto.

Milly Carlucci, al momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione e forse ritiene che non ci sia neanche niente da dire.