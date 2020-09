Tale e Quale, Loretta Goggi in lacrime a causa di ciò che le dice Carlo Conti, in studio prima silenzio e poi …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ iniziata una nuova edizione di “Tale e quale show” e in giuria ci sono Loretta Goggi, presente fin dalla prima edizione, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, insomma una giuria di tutto rispetto.

I tre sono molto affiatati e negli anni hanno sostituito Cristian De Sica e Claudio Lippi.

Carlo Conti, sempre al timone della trasmissione fin dalla prima edizione, conduce con estremo garbo ed è sempre rispettoso dei concorrenti come della giuria con la quale interagisce spesso.

Tra l’altro in giuria c’è anche Giorgio Panariello suo amico storico che insieme a Leonardo Pieraccioni costituisce il gruppo di amici storici di Carlo Conti.

Carlo Conti spiega cosa avverrà durante questa edizione e Loretta Goggi scoppia in lacrime

Quest’anno Loretta Goggi ha raggiunto un traguardo molto importante, sessant’anni di carriera e Carlo Conti ha ritenuto di volerla omaggiare. Infatti il conduttore ha spiegato che in ogni puntata ci sarà un omaggio a Loretta Goggi e lei, a sentire queste parole, si è molto commossa ma poi , quando Giorgio Pannariello e Vincenzo Salemme si sono alzati in piedi per applaudirla e riconoscerle così il traguardo importante della carriera, Loretta Goggi si è commossa fino alle lacrime.

Carlo Conti ha poi sottolineato che Loretta Goggi è stata la prima donna a fare delle imitazioni e, infatti ha detto: “Lei è stata la prima” e poi ha spiegato: “Ti festeggeremo in ogni puntata di questa edizione per i tuoi sessant’anni di carriera”.

E Loretta Goggi ha commentato così: “Avevo solo vent’anni quando ho cominciato…”.

Loretta Goggi ricorda Stefania Rotolo

Carmen Russo , una delle concorrenti, ha imitato Stefania Rotolo che è morta trentanove anni fa, nel luglio del 1981.

Dopo l’imitazione di Carmen Russo, Loretta Goggi ha raccontato:

“Quando Stefania è scomparsa, mi è stato proposto di fare ‘Stanno suonando la nostra canzone’, album che era destinato a lei … Voglio raccontarlo perchè capita anche questo nel nostro lavoro … Per me fare quell’album è stata un’occasione molto importante ma penso che con la sua grinta e l’energia che aveva, Stefania avrebbe fatto un ottimo lavoro anche lei…”

Invece, Carmen Russo, prima di imitarla ha detto: “Era una ragazza dinamica e piena di energia”.

Recentemente Loretta Goggi è stata ospite anche nel salotto di Mara Venier, Domenica In insieme a Romina Power per riprendere da dove avevano lasciato prima dell’estate , durante l’ultima puntata di Domenica in.