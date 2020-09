Patrizia De Blanck durissima con Ilary Blasi, “con lei il Grande Fratello? … manco morta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Patrizia De Blanck sta tenendo banco nella casa del “Grande fratello vip” dove ormai è stata incoronata come la regina indiscussa.

E’ una donna schietta e sincere e, proprio per questo, spesso va giù molto pesante senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze.

La contessa De Blanck dice la sua in ogni occasione e il seguito che ha è notevole anche perché quando poi è serena e rilassata è di grande compagnia e tanti le stanno attorno e sa stare anche agli scherzi come quando le hanno nascosto i vestiti.

Il Grande fratello? Mai se conduce Ilary Blasi

Patrizia De Blanck quando parla anche male di qualcuno non teme assolutamente che ne possano seguire complicazioni e così, dopo aver detto su Maria Teresa Ruta: “Per carità! Una rompi cogli***!, e dopo aver parlato male di Alba Parietti e di Flavia Vento è toccato anche a Ilary Blasi . Infatti, la contessa mentre chiacchierava con gli altri inquilini della casa, ha detto:

“Erano anni che mi chiedevano di fare il Grande Fratello ma con Ilary Blasi rispondevo “ma non ci penso proprio, manco morta”. Mentre quest’anno ho accettato perché me lo ha chiesto Alfonso che siamo molto amici”.

Patrizia De Blanck si scaglia contro Flavia Vento

Patrizia De Blanck , quando ha saputo che Flavia Vento aveva deciso di lasciare la casa del grande fratello perchè aveva troppa nostalgia dei suoi cani che aveva lasciato in pensione le ha detto: “Hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano, quando uscirò ti porto io a calci in c**o dallo psicanalista“.

Ma la Vento ha replicato: “Io non ho bisogno dell’analista perché prego … Ho avuto una forte angoscia soprattutto per uno di loro, se non avessi i cani, entrerei in casa di corsa perché non ho paura di confrontarmi con voi, anzi”.

Ma la De Blanck ha controbattuto: “Ho sempre cercato di difenderti perché sei una brava ragazza simpatica che alle volte passa per scema anche se non lo sei”.

Ma poi Flavia Vento ha anche detto che a farle prendere questa decisione ha contribuito la paura del covid e allora la contessa, fuori di sé le ha risposto: “Cosa c’èntra il Covid, dovevi aver paura prima di entrare, se c’è un posto protetto è questo”.