Bianca Guaccero cambia look ma i suoi follower non apprezzano “ma sembri …

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero sta per tornare alla conduzione della fortunatissima trasmissione “Detto fatto” dentro la quale la Guaccero sembra trovarsi proprio a suo agio.

Bianca Guaccero ha alle spalle una carriera importante ed è molto amata e seguita e i suoi follower che non perdono neanche uno degli aggiornamenti che la bravissima Bianca fa della sua vita sia privata per pubblica. Infatti, a volte, Bianca si sfoga anche un po’ sui social riguardo la sua vita privata che, per il momento non sembra aver avuto ancora grandi scossoni o, se li ha avuti, la Guaccero è molto brava a celarli perchè lei dice di essere single e anche da molto tempo. Bianca Guaccero é anche mamma di una bellissima bambina che lei segue in ogni momento libero dal lavoro.

Bianca Guaccero cambia look ma non convince

Bianca Guaccero ha postato sui social una sua foto che evidenzia un cambio look notevole. Infatti, appare nella foto con un caschetto identico a quello di Caterina Balivo che l’ha preceduta nella conduzione del programma.

I suoi follower pare non abbiano molto apprezzato il cambio look tanto che le hanno scritto “ma sembri la Balivo”

Bianca Guaccero ha spiegato il motivo che l’ha costretta a cambiare il look e dice:

“Ragazzi buongiorno! Volevo dirvi grazie per tutti i messaggi stupendi che mi scrivete ogni giorno! Siete davvero voi ad essere speciali! Ieri sono cominciate le riprese di una serie per Raiuno e ho dovuto cambiare look per esigenze di copione! Ma mi sto abituando anche io a questi capelli scuri scuri e questo nuovo taglio!”.

Il nuovo impegno lavorativo di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero, che oltre ad essere una conduttrice e una bravissima cantante è anche attrice sarà impegnata, per i prossimi mesi sarà sul set de “Il medico della mala” di Cinzia TH Torrini con Marco Bocci, Loretta Goggi e Violante Placido.

In questo film lei interpreterà il ruolo di Rosa.

La Guaccero ha anche scritto sui social: “Per quel che riguarda ‘Detto Fatto’ cominceremo il 26 ottobre subito dopo il Giro d’Italia, che quest’anno è stato rimandato a settembre causa Covid! Perciò aspettate che arriviamo… intanto mi dedico al mio primo grande amore: la recitazione! Emozionata e felice per questa bellissima opportunità…. Vi voglio bene”.