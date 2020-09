Barbara d’Urso, Naike Rivelli la denuncia e lo annuncia sui social, la reazione della D’Urso

0 SHARES Condividi Tweet

E’ da un po’ di tempo che i rapporti tra la figlia di Ornella Muti , Naike Riveli e Barbara D’Urso sono molto tesi. Le due, da essere grandi amiche tanto che Barbara D’Urso l’ha invitata più volte nel suo salotto, sono diventate nemiche e si sono dichiarate guerra.

Ornella Muti spalleggia la figlia e, dunque, ora mamma e figlia stanno dando filo da torcere a Barbara D’Urso.

Naike Rivelli ha deciso di denunciare Barbara D’Urso

Barbara D’Urso a “Pomeriggio 5” si collega, con un appuntamento fisso, con la casa del “Grande fratello” dove , tra gli altri concorrenti c’è Patrizia De Blank.

Durante un collegamento la De Blanck si è spogliata davanti alle telecamere di Pomeriggio 5 e, nonostante le telecamere si siano immediatamente rivolte verso un’altra parte, il nudo della De Blanck è stato visto.

E allora è intervenuta Naike Rivelli che ha accusato Barbara D’Urso di aver offeso tutta la categoria delle donne e ha scritto così sui social: “Ritengo sia necessario mostrare la mia indignazione per quanto successo nel corso della puntata del 15/09/20 di Pomeriggio 5…quando alle 17:50 è stata mandata in onda la diretta dal GF senza provvedere per tempo alla censura della nudità integrale della De Blanck, in un orario di programmazione in cui è severamente vietato da leggi e regolamenti mostrare nudità in TV, per come ben noto a Mediaset”.

Ha poi voluto precisare che, nonostante lei spesso si fa riprendere o fotografare nuda ciò che ha fatto Barbara D’Urso è completamente diverso “ … poiché ci sono contesti e momenti ben diversi in cui offrire un’immagine di nudo. Non può assolutamente passarsi per un “incidente” quanto successo”.

Naike Rivelli ritiene che Barbara D’Urso e tutta la redazione di pomeriggio 5 sapesse cosa stava per mandare in onda

Naike Rivelli ha dichiarato che per lei sia Barbara D’Urso che il programma tutto sapesse cosa stava per andare in onda e ha detto: “Mediaset e la sig.ra d’Urso, nel mandare in diretta le immagini del GF nel corso del loro contenitore (per famiglie) pomeridiano, hanno assunto coscientemente il rischio (o forse la consapevolezza) che immagini o discorsi inappropriati potessero venir fuori. D’altronde non era certo imprevedibile che ciò accadesse trattandosi di un programma, il GF, che ormai da anni offre occasione di scandalo per ciò che mostra e veicola. Abilità e correttezza della regia del programma Pomeriggio 5 avrebbero dovuto determinare un pronto stacco sulle immagini della de Blanck nuda (…). I vari Garanti per le telecomunicazioni, consumatori e minori nonché relative associazioni, sarebbe dunque il caso intervenissero adeguatamente sanzionando o sollecitando i giusti provvedimenti, una tale violazione di leggi e regolamenti”.

E poi, infine, ha scritto così: “Il @moige_onlus si indigna e a nessuno frega un emerito nulla. Le mamme si indignano , ma chi se ne frega, mezza Italia fa una petizione contro Barbara D’Urso ma la cronaca di Pomeriggio ignora la cronaca. I social si indignano, ma Mediaset ci marcia sopra e ignora tutto vagamente scaricando responsabilità alle varie regie, sempre di Mediaset , come se il resto degli italiani non valessero proprio nulla. Pomeriggio 5 continua a passare immagini ormai oscurate del nudo della Contessa, gongolando su gli ascolti tv ricevuti. Tutte le Voci di corridoio dicono che la cosa sia stata organizzata a pennello. Costruita proprio per creare lo scalpore annuale su programmi che se no, crollerebbero per mancanza di ascolti. Oggi mi sono rivolta al nostro avvocato Antonio Pelle, mi sento psicologicamente violentata e voglio fare una denuncia a Mediaset e Pomeriggio 5 per la mancanza di rispetto nei confronti delle donne, nei confronti delle famiglie che stanno a casa e non devono essere obbligate a ricevere un pugno nello stomaco mentre fanno zapping tra un canale e un altro”.