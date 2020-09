Teo Mammucari, durissimo con Rudy Zerbi “Non mi mancare di rispetto … e certe offese le dici a tuo fratello non a me”

0 SHARES Condividi Tweet

La stagione televisiva autunnale è ricominciata e, covid a parte, è una programmazione molto ricca e piacevole.

Gli appuntamenti storici sono ripartiti e così se la Rai ha finalmente potuto riaccendere le luci nel teatro che ospita “Ballando con le stelle”, Mediaset ha riportato in scena “Tu si que vales” con la solta giuria composta da Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi, e Gerry Scotti mentre per la giuria popolare una sempre simaticissima Sabrina Ferilli e a condurre sempre la bellissima Belen Rodriguez.

La presenza di Sabrina Ferilli è un valore aggiunto

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono molto amiche da tantissimo tempo e quando la De Filippi ha deciso di coinvolgerla nel programma pare che la Ferilli sia stata entusiasta di parteciparvi. La Ferilli si compenetra molto nelle storie che raccontano i partecipanti al programma e, se qualche volte c’è da commuoversi è la prima così come riesce a premiare sempre, al di là della competenza effettiva, anche l‘animo delle persone.

Lo scontro violentissimo tra Teo Mammuccari e Rudy Zerbi

Ieri sera durante a puntata di “Tu si que vales” i telespettatori hanno assistito ad uno scontro molto duro tra Rudy Zerbi e Teo Mammuccari rispetti al quale sia Maria De Filippi che Gerry Scotti hanno preferito rimanere in silenzio. Il motivo è stata un’esibizione di un ragazzo che ha cantato la canzone di Luigi Tenco “Vedrai, vedrai”.

E se a Teo Mammuccari non è piaciuta e ha detto al ragazzo: “Era più facile cantare Michael Jackson. Hai scelto un pezzo di cuore, un pezzo difficilissimo. L’interpretazione non era il massimo, poi sei un bravo ragazzo che canta ma è dura”, ha, invece, entusiasmato molto Rudy Zerbi che ha commentato così: “Non mi piace voler caricare quella tristezza. In quel ‘vedrai, vedrai’ invece di un’illusione, hai dato una speranza. Ti ringrazio perché ho visto quella positività che mancava. Mi è piaciuto come l’hai interpretata”.

Allora Zerbi ha detto a Mammuccari: “Parla di maghi, non di musica” e Mammucari, molto risentito gli ha risposto: “Lo dici a tuo fratello, io un po’ di curriculum ce l’ho”.

Mammucari ha poi aggiunto: “No, io devo imparare a stare zitto perché voglio bene a Rudy ma non amo Zerbi. Zerbi sa benissimo che non l’hai cantata bene, sa benissimo che un ragazzo della tua età non si può permettere di cantare un pezzo del genere. Io ti dico la verità. Lui ti sta dando un contentino inutile. Hai scelto una cosa molto difficile e non l’hai interpretata nel giusto modo. Mi piace quando Rudy dice la verità. Quando il pubblico lo attacca, io dico a me stesso che mi piace perché dice la verità. Ora non l’ha fatto”.

Rudy gli ha risposto: “Adesso sono serio: non mi mettere in bocca ragionamenti che non sono miei. Secondo: parla di maghi ma non parlare di musica. Quando ci sono i maghi, io sto zitto. Lui ha una storia da raccontare che è una storia di famiglia e tu non devi permetterti”.

E Mammuccari per tutta risposta: “Prenditi questo applauso e stai zitto. E ‘parla solo di maghi’ lo dici a tuo fratello perché io un po’ di curriculum ce l’ho, devi avere rispetto tu di me”.