Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli spietata con Elisa Isoardi: “Trovati un fidanzato ma non per andare sui giornali”, la reazione della Isoardi

0 SHARES Condividi Tweet

“Ballando con le stelle” è ricominciato e dopo tutti gli stop dovuti al covid è stato un sollievo per tutti quando si sono riaccese, finalmente, le luci del teatro e la musica e il ballo l’hanno fatta da padrona.

Per Milly Carlucci non è stato facile far fronte a tutti i problemi che sono scaturiti dalla positività al virus di alcuni componenti di Ballando, prima Samuel Peron che ha dovuto lasciare la sua Rosalinda Celentano, poi Daniele Scardina e poi l’interrogativo su Paolo Conticini.

Momenti di pura tensione che, però, non hanno tolto alla padrona di casa la voglia di farcela e di ricominciare, anzi tutti i problemi che ci sono stati, forse, hanno dato ancora più determinazione a una Milly Carlucci che, per carattere, si fa abbattere molto difficilmente.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono fidanzati o no

Prima che iniziasse “Ballando con le stelle” la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondi Todaro è stata molto paparazzata sui giornali. I due , oltre che in sala prova, sono stati fotografati per le strade di Roma mano nella mano e in una foto anche mentre si scambiavano un bacio. Il gossip è impazzito e l’ha già indicata come prima coppia di questa edizione aspettando, forse, anche qualcun’altra.

I due non hanno smentito fino a quando Raimondo Todaro ha rilasciato un’intervista durante la quale ha detto di conoscere da pochissimo Elisa , di trovarsi molto bene con lei ma che non vuole sentire illazioni perché ha una figlia piccola avuta dall’ex moglie Francesca Tocca e non vuole che la bambina soffra a leggere cose non vere.

Invece, ieri sera durante la presentazione della coppia prima che iniziassero il loro primo ballo si sono viste delle scene che possono autorizzare a pensare che la scintilla tra Todaro e la Isoardi sia veramente scoppiata.

Infatti, Todaro ha detto: “Che ci sia feeling tra di noi l’hanno visto nel servizio fotografico” e poi , ancora: “La prima volta che ci hanno visto a l’Auditorium ci hanno dato per sposati…”.

Mentre sul settimanale Di più aveva detto: “A volte scherziamo e ci diciamo ‘chissà, magari finiamo questa edizione innamorati, chi può dirlo?”.

Poi durante il filmato che è andato in onda, Todaro ha chiesto alla Isoardi: “Ti faccio sesso?” e lei: “Un sesso incredibile…“ ma poi la Isoardi si è fatta seria e ha detto: “Mi fido di lui, mi fido di quest’uomo…”.

Anche Paolo Belli, durante la presentazione ha insinuato che tra i due possa esserci del tenero.

Il commento di Selvaggia Lucarelli dopo l’esibizione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

L’esibizione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ha fatto alzare la temperatura in studio perché i due erano estremamente complici ed appassionati.

Hanno ballato stringendosi e presi completamente l’uno dall’altra e poi , dopo il meritatissimo applauso, si sono sottoposti al giudizio della giuria. Nella giuria, anche quest’anno, c’è Selvaggia Lucarelli che ha commentato così: “Devi trovarti un fidanzato vero, non per i giornali…”.

La Isoardi non ha risposto in alcun modo ma ha sgranato gli occhi incredula per quello che stava ascoltando.