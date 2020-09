Alessia Marcuzzi senza freni sul presunto tradimento con De Martino, per la prima volta ha parlato a Verissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri Alessia Marcuzzi è stata ospite di Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo e non è mancata certo l’occasione per parlare della crisi con il marito Paolo Calabresi e della presunta storia clandestina con Stefano De Martino che sarebbe stata la causa della fine del matrimonio di Belen. Alessia Marcuzzi ha dato la sua versione e, probabilmente, dopo questa chiacchierata tra lei e la Toffanin, si potrà, a questo punto mettere la parola fine al gossip che ha tenuto banco per tutta l’estate.

La storia clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

Tutta l’estate non si è parlato d’altro che della presunta storia clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Tutto è partito Dagospia che ha rivelato che durante il lockdown Belen Rodriguez mentre giocava con il figlio Santiago con l’iPad di Stefano De Martino aveva letto die messaggi inequivocabili scritti dalla Marcuzzi.

E poi, dopo che Stefano De Martino ha postato un fiore viola e qualche tempo dopo lo stesso fiore è stato postato da Alessia Marcuzzi ,i social hanno sostenuto che quella fosse la prova del tradimento perché per avere lo stesso fiore evidentemente i due dovevano stare insieme.

La smentita di Alessia Marcuzzi

Ieri Alessia Marcuzzi ha voluto chiarire tutto quello che c’è stato dietro il gossip che quest’estate sembrava impazzito.

La Marcuzzi, ai microfoni della Toffanin ha detto: “Quelle voci mi hanno fatto davvero male”

E poi ha aggiunto: “E’ tutto molto assurdo, io sono una donna felicemente sposata, ho una bella famiglia allargata e so che questo è il prezzo da pagare quando si è sotto i riflettori. Non è la prima volta che mi succede, ma siccome sono voci infondate ormai ci rido su”

E poi ha spiegato che effettivamente durante il lockdown c’è stata un po’ di tensione tra lei e il marito Paolo Calabresi tanto che lui ha preferito fare le valige e trasferirsi a casa della nonna, ma poi la situazione è rientrata.

Anche Belen era intervenuta per smentire il gossip e aveva scritto suo social: “Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni … Ho un bellissimo rapporto di stima reciproca … Non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Decideremo insieme come muoverci: appunto decideremo come muoverci perché trovo assurdo e di cattivo gusto leggere le caz**te che ho letto in questi giorni”.