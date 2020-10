Francesca Fialdini “Da noi … a ruota libera”, Andrea Delogu e Morelli scambio di battute imbarazzanti, gelo in studio, la reazione immediata della Fialdini

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fialdini, anche quest’anno è al timone della trasmissione “Da noi … a ruota libera” , trasmissione che piace molto e che sta regalando a Francesca Fialdini tantissime soddisfazioni in termini di ascolto e di commenti positivi sui social.

Francesca Fialdini ha la straordinari capacità di mettere a loro agio gli ospiti in studio che si rilassano e raccontano, spesso, anche aneddoti sconosciuti sulla loro vita che , però, al pubblico che segue il gossip e la vita dei personaggi famosi, i cosidetti vip, interessano molto.

Francesca Fialdini si imbarazza per le battute di Andrea Delogu e Morelli

Francesca Fialdini ha avuto come ospiti nel suo programma targato Rai, Andrea Delogu e Gianpaolo Morelli che si sono scambiati alcune battute così al limite che la Fialdini si è imbarazzata parecchio.

Andrea Delogu e Giampaolo Morelli erano ospiti dalla Fialdini perché è in uscita il loro film “Divorzio a Las Vegas”.

I due attori stavano spiegando il film e soprattutto stavano incentivando il pubblico ad andare al cinema a vederli e allora Morelli ha detto: “Un buon motivo per andare al cinema è il corpo nudo della Delogu, se volete vederla come mamma l’ha fatta”.

E la Delogu, per niente imbarazzata ha subito controbattuto: “Si sono accorti tutti del mio seno, in déshabillé ma nessuno ha notato il corpo nudo di Morelli”.

A quel punto, Francesca Fialdini, visibilmente imbarazzata ha detto: “Forse è meglio se andiamo in pubblicità”.

Quando poi la trasmissione è ripresa, Francesca Fialdini tornando seria e considerando il periodo che abbiamo vissuto a causa della pandemia e che, purtroppo, stiamo ancora vivendo, ha detto: “Andare al cinema è un buon modo per ricominciare”

Andrea Delogu e il successo raccolto alla “Vita in diretta estate”

Andrea Delogu, che è un apprezzata attrice, si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla conduzione de “Vita in diretta estate” dove , accanto al suo collega Marcello Masi ha regalato al pubblico durante tutta l’estate un programma vivace, frizzante ma, quando serviva, serio e d’informazione. Prima di Vita in diretta estate in tanti certamente la conoscevano ma seguendola giorno dopo giorno ne hanno apprezzato la personalità, la simpatia e la professionalità. La coppia, poi ha perfettamente funzionato tanto che quando è terminata la trasmissione i telespettatori hanno chiesto che continuassero loro la conduzione de Vita in diretta.