Albano, la figlia Jasmine fa una rivelazione inaspettata sul figlio di Gianni Morandi, “io con lui …”

Albano Carrisi, dopo il periodo di lokdown ha ricominciato a vivere insieme a Loredana Lecciso e, anche se con la ex moglie è ormai in ottimi rapporti, pare che abbia definitivamente scelto con quale donna trascorrere la sua vita. Durante l’estate appena trascorsa hanno cenato tutti insieme a Cellino San Marco e alla stessa tavolata c’erano sia Loredana Lecciso che Romina Power e , se da una parte Loredana ha commentato la cena così “a tavola non si litiga”, dall’altro Yari Carrisi, presente anche lui, che non ha mai visto di buon occhio il rapporto del padre con la Lecciso, quando ha postato sui social i video e le fotografie di quella serata è stato ben attento a non inquadrare mai la Lecciso.

Jasmine Carrisi ha inciso il suo primo singolo e fa alcune dichiarazioni sul figlio di Gianni Morandi, Pietro

Nonostante tutti gli sforzi di Albano , dunque, pare che l’idea di famiglia allargata a casa Carrisi non ci potrà mai essere e le due famiglie restano ben distinte così come i figli di primo e di secondo letto che Albano ha tenuto a precisare che per lui sono assolutamente uguali.

La piccola Jasmine avuta da Loredana Lecciso è ormai 19enne e sta muovendo i prima passi nel panorama musicale.

Ha inciso un singolo “Ego” che sta andando molto bene su youtube dove ha raggiunto tantissime visualizzazioni.

Jasmine Carrisi ha detto a proposito di una collaborazione con il padre, Albano: “Difficile che mio padre possa cantare in duetto con me e credo che non sarebbe il massimo. Mi piacerebbe invece cantare con il figlio di Gianni Morandi”.

Invece, a proposito di Sanremo ha detto: “Il Festival di Sanremo è qualcosa cui nessuno mai rinuncerebbe perché rappresenta al 100% la musica italiana. Ovviamente credo che per ora sarebbe prematuro per me.”

Jasmine Carrisi parla del rapporto con il papà Albano

Jasmine Carrisi, a proposito del papà famoso e del rapporto che ha con lui ha dichiarato: “Essere figlia di Albano mi ha fatto soffrire, ma voglio cantare con lui”.

E poi ha spiegato: “Ricordo ancora quando, da bambina, vidi esibirsi mio papà Al Bano in uno dei suoi tanti concerti. Rimasi a bocca aperta nel vedere quanto amore avesse il pubblico per lui. Dissi a me stessa: “È incredibile, tutte queste persone sono qui per lui, per le sue canzoni, le cantano a memoria, piangono, si commuovono. È un miracolo che solo mio padre riesce a fare”. È nata così, insomma, la mia passione per la musica, il canto. Ma per anni l’ho tenuta nascosta, non volevo ammetterlo. Essere “figlia di” a volte è dura».

E poi, a proposto di quello che vuole fare nel prossimo futuro ha detto: «Le dico la verità, non è stato facile tirare fuori questo amore. Nell’ultimo anno, però, io sono molto cambiata. Ho imparato a farmi scivolare addosso tutto, tutto quello che fino a questo momento mi impediva di essere me stessa … Be’, diciamo che i pregiudizi nei miei confronti non sono mancati. Essere “figlia di” a volte ha pesato”.

E poi ha continuato: “Gli occhi di chi ti scruta, di chi ti dice: “Ah ma sei la figlia di Al Bano” e via dicendo, a lungo andare può dare fastidio. C’era chi mi andava contro, chi storceva il naso solo perché ero figlia di Al Bano. Ecco, il brano che ho pubblicato è un po’ il manifesto di quello che sono diventata: non intendo più farmi imbrigliare. Io sono io, con le mie passioni, le mie qualità. Ho studiato, continuerò a farlo, e continuerò a coltivare quello che vorrei diventasse il mio mestiere: la musica».

E poi, a proposito del brano che ha inciso, ha detto: «Sì, questo brano è molto forte, nasce da una profonda riflessione che ho fatto su me stessa, come le dicevo. È nato durante la quarantena che ho trascorso con mamma e papà qui a Cellino San Marco. All’inizio era un gioco, poi ho capito che poteva nascere qualcosa di bello, un brano in cui potessero riconoscersi molti ragazzi della mia età.

Questa è l’età della maturità in tutti i sensi, si sceglie la propria strada anche. Così, finito il periodo più duro della pandemia, ho deciso di incidere questo brano con l’aiuto di Alteiisio Paoletti, il musicista e arrangiatore che lavora con papà».