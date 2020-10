Selvaggia Lucarelli durissima con Annalisa Chirico “Lei in vita sua non ha mai fatto ….

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli, la conosciamo tutti molto bene, non è una che le manda a dire e, per questo, piace tantissimo. C’è chi la segue anche per criticarla per essere molto spesso dura e velenosa ma quando parla , anzi scrive lei, c’è sempre chi la segue e chi la applaude.

Sotto il suo attacco ne sono finiti tantissimi ma lei, è sempre molto sicura di sè e delle sue opinioni e non si lascia intimorire da chicchessia.

Selvaggia Lucarelli giudice a “Ballando con le stelle”

Come giudice di “Ballando” non è affatto dolce ma i suoi giudizi sono, comunque, tenuti sempre in molta considerazione.

E’ scontro aperto con Alessandra Mussolini anche se le due hanno un po’ deposto le armi quando la Mussolini ha espresso la sua solidarietà dopo che la Lucarelli è stata vittima di un gesto molto brutto sui social: è stato postato in rete il video di un individuo che faceva la pipì su una sua fotografia.

Selvaggia Lucarelli attacca Annalisa Chirico

Selvaggia Lucarelli, come è nel suo stile, è molto dura e, questa volta la destinataria è la giornalista Annalisa Chirico.

Di lei dice: “La misteriosa Annalisa Chirico, indignata da così tante indiscrezioni sul suo conto, ha sempre smentito (un paio di giorni dopo con calma) le voci misteriose. E chi pensa, maliziosamente, che le misteriose voci siano messe in giro da lei stessa, non conosce il rigore, la coerenza, la serietà, l’assillante pudore di questa donna”.

Selvaggia Lucarelli, firma del Fatto ha anche aggiunto: “‘Fino a prova contraria’ stava per ‘fino a prova contraria sono una gran paracula’. Diventa confidente, amica, ultras di Matteo Salvini. Quello delle gogne sulle sue pagine Fb, della gente che secondo lui deve marcire in galera…”. Ed è così che passa da “giornalista-radicale-radical del Foglio e garantista” a “opinionista salviniana”.

Poi, ancora: “La Chirico, in tema di sbarchi, è comunque tra le più esperte del Paese. A Portofino l’hanno vista sbarcare più volte da imbarcazioni di signori più vecchi del legno dell’albero maestro della barca”.

E, infine, ha riportato quello che Annalisa Chirico ha detto in occasione di un’intervista: “Se voglio uno scoop, se voglio arrivare a quella persona perché per me è anche fonte di notizie, contatti o relazioni, io sono una che si dà“.

La Lucarelli, a questo punto, commenta così: “Lei non ha mai fatto uno scoop in vita sua. Quindi o nessuno l’ha voluta o qualcuno l’ha voluta e poi le ha sussurrato: ‘Annalisa si intuisce il tuo sforzo nel toglierti l’accento pugliese, ma le tue vocali sono ancora quelle di Oronzo Canà ne L’allenatore nel pallone”.