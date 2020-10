Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso, parole durissime “un giorno questa signora dovrà …

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli commenta quasi ogni situazione che accade nel nostro paese e, di solito, i suoi giudizi hanno l’approvazione di tantissime persone perché va dritta al punto, non si preoccupa di chi è il suo bersaglio e di quanto influente possa essere e non risparmia nessuno quando i comportamenti e le varie condotte sono da colpevolizzare.

Recentemente si è scagliata contro Fabrizio Corona e Nina Moric e questa non è certo la prima volta ed è anche stata durissima.

L’ultima volta, invece, il suo attacco è stato indirizzato verso la conduttrice , forse più amata e odiata nello stesso momento, Barbara D’Urso. Vediamo cosa è accaduto.

Selvaggia Lucarelli invoca gli assistenti sociali per il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric

Selvaggia Lucarelli, dopo avere ascoltato come tantissimi altri italiani le due telefonate che Nina Moric ha reso pubbliche sui social, la prima intercorsa tra lei e l’ex marito Fabrizio Corona durante la quale Corona la minacciava di morte e l’altra tra la Moric e il figlio Carlos durante la quale il ragazzo, ormai 18enne ,dopo aver deciso di lasciare la casa materna e andare a vivere con il padre, aveva implorato la mamma di farlo tornare a casa, ha detto che gli assistenti sociali sarebbero dovuti intervenire in questa famiglia decisamente bordeline.

Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso

Domenica sera a Domenica Live Barbara D’Urso ha ospitato in collegamento da casa Fabrizio Corona che , visibilmente fuori di sé, ha attaccato con estrema violenza verbale l’ex moglie Nina Moric definendola con aggettivi poco lusinghieri.

Barbara D’Urso ha così deciso di interrompere il collegamento perchè la situazione stava diventando troppo pesante e le stava sfuggendo di mano. Fabrizio Corona, appena ha capito di essere stato tagliato fuori dal programma ha fatto una diretta Instagram durante la quale ha continuato ad attaccare in modo molto violento l’ex moglie raccontando particolari molto personali e decisamente inquietanti.

A quel punto, sui social, il giorno dopo Selvaggia Lucarelli ha commentato così attaccando Barbara D’Urso e ha detto: “Ieri Barbara D’Urso ospitava: Fabrizio Corona ai domiciliari che in uno stato visibilmente alterato metteva in piazza particolari tra lo squallido e il delicato delle condizioni psicologiche di suo figlio. Iconize, noto perché si è dato un surgelato in faccia per fingere un’aggressione omofoba e fare un po’ di like. Fausto Leali cacciato dal Gf per epiteti razzisti. Bello Figo che ‘Sono super dotato e lo dico nelle mie canzoni’. Stendo veli pietosi su altri siparietti visti di recente e sui personaggi nelle sfere”.

E poi ha continuato così: “Credo che un giorno, quando finirà il suo momento, la signora dovrà interrogarsi sul perché della morbosa, sinistra attrazione per questi modelli diseducativi portati in tv per anni e chiedersi quanto abbia contribuito all’abbrutimento della fetta del paese più povera di strumenti. Un danno culturale incalcolabile, con strascichi che si porteranno dietro non so quante generazioni”.