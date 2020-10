Giancarlo Magalli nella bufera, la vigilanza Rai: “E’ stato commesso un errore imperdonabile”, guai per Magalli e per il programma

0 SHARES Condividi Tweet

Giancarlo Magalli, conduttore de “I fatti vostri” programma targato Rai è alla guida dello storico programma da tantissimi anni e, prima di lui, Alberto Castagna e Fabrizio Frizzi.

Il programma piace ed è molto seguito e quest’anno si è avvalso di un’altra figura femminile che è andata a sostituire Roberta Morise che , a sua volta, aveva preso il posto di Adriana Volpe, Samantha Togni. Samanta Togni, storica ballerina di “Ballando con le stelle” prima che iniziasse Ballando aveva espresso il suo desiderio a Milly Carlucci di cambiare ruolo all’interno del programma e, da ballerina passare a giudice. Ma Milly Carlucci le aveva risposto di no e, pur rimanendo in ottimi rapporti, Samanta Togni ha deciso di accettare l’offerta di affiancare Giancarlo Magalli nella conduzione de “I fatti vostri” e, pare non si sia affatto pentita.

Giancarlo Magalli e il difficilissimo rapporto con Adriana Volpe

Prima che iniziasse il programma, in occasione di tutte le interviste rilasciate dalla new entry Samantha Togni, ciò che le veniva chiesto con più insistenza è se non temesse di stare accanto a Giancarlo Magalli visti i rapporti tesissimi tra lui e una delle coconduttrici che l’avevano preceduta ma Samnatha Togni si era detta molto serena.

In effetti ciò che è accaduto tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è stato, oltre che raro che accada tra colleghi, per fortuna, anche molto grave.

I due, a forza di accuse reciproche sono finiti in un’aula di Tribunale.

Un errore imperdonabile quello commesso da Giancarlo Magalli e dal programma “I fatti vostri”

Venerdì 16 ottobre durante una puntata de “I fatti vostri” è stato commesso un errore che è stato definito dalla vigilanza Rai, gravissimo.

Giancarlo Magalli ha lanciato un servizio preannunciando che era di Laura Squizzato e che avrebbe trattato il tema della comunità del Forteto e ha detto così: “Una realtà triste che è accaduta a decine di bambini strappati alle loro famiglie e affidati a una comunità che avrebbe dovuti crescerli ma non è andata così”.

Dunque, tutti si aspettavano di vedere scene che riguardavano Rodolfo Fiesoli, il 79enne, fondatore della comunità Il Forteto, che, a seguito di processo, è stato condannato a 14 anni e 10 mesi per aver commesso il reato di abuso e maltrattamenti di minori.

Invece, è partito tutt’altro servizio e cioè si è visto don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana.

Don Lorenzo Milani è stato definito da papa Francesco “un prete e un educatore esemplare”.

E così, questo accostamento sbagliatissimo tra le due figure, ha mandato su tutte le furie sia la fondazione Don Milani che il segretario della Vigilanza Rai, Michele Anzaldi che ha definito ciò che ha commesso la trasmissione “un errore gravissimo e indecente, l’ennesimo di questa Rai”.

La Fondazione don Milani ha detto di essere “profondamente scossa e offesa per questa illogica, inopportuna e diffamatoria associazione di due esperienze totalmente distinte e distanti nel tempo, nei modi, nei contenuti e soprattutto nei valori. Che si tratti di un errore o di una intollerabile strumentalizzazione. Un’associazione cinica e barbara figlia della superficialità e soprattutto non consona alla Tv di Stato”.