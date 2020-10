CartaBianca, Dagospia rivela che Mauro Corona non tornerà e non centra Bianca Berlinguer e poi fa il nome che lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

“Carta bianca”, la trasmissione di Rai Tre condotta da Bianca Berlinguer piace tantissimo sia per i temi di attualità che tratta, sia per gli ospiti in studio e in collegamento sia per i modi sempre eleganti della conduttrice, e, fino a poche settimane fa, anche per Mauro Corona, il giornalista fuori le righe che con i suoi interventi metteva del pepe nella trasmissione. Purtroppo, poi a seguito di un battibecco molto acceso tra la Berlinguer e Corona, quest’ultimo non è stato più presente in trasmissione e, ad oggi, non si sa ancora se tornerà o meno.

La lite tra Binaca Berlinguer e Mauro Corona

Qualche settimana fa i telespettatori hanno assistito ad un acceso battibecco tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona perchè la prima lo ha fermato quando Corona stava per fare della pubblicità ad un albergo. Corona non ha preso bene quel brusco freno che gli ha messo la Berlinguer e ha reagito malissimo chiamandola “gallina”. Dopo di che ha lasciato la trasmissione.

Bianca Berlinguer gli aveva intimato di non permettersi più di definirla “gallina” e che nella sua trasmissione non era possibile fare della pubblicità non prevista.

Dopo qualche giorno, Mauro Corona ha spiegato, chiedendo scusa alla Berlinguer in primis e poi a tutte le donne, che aveva esagerato con i toni e con i modi perchè non toccava una goccia di alcool da molto tempo e questo lo rendeva estremamente nervoso.

Bianca Berlinguer aveva detto che per lei Corona sarebbe pure potuto tornare in tv, l’importante che aveva avuto un po’ di tempo per riflettere e rendersi conto che non era certo quello il modo di comportarsi e che si augurava che un episodio simile non sarebbe accaduto mai più.

Dagospia fa una rivelazione bomba “Mauro Corona non lo vuole Franco Di Mare”

Sono passate un po’ di puntate da quando Bianca Berlinguer e Mauro Corona hanno litigato e di Corona in trasmissione non c’è più traccia e neppure la Berlinguer lo nomina più.

I telespettatori si chiedono quale sia il destino di Corona e allora è intervenuto Dagospia che ha spiegato come stanno le cose.

Dagospia ha detto che Mauro Corona non tornerà perché così ha deciso il direttore della terza rete, Franco Di Mare.

Anche Bianca Berlinguer, qualche giorno fa, ci aveva tenuto a precisare che il mancato ritorno di Corona in trasmissione non dipendeva da lei e aveva rivelato: “Ci tengo a dire a tutti che se non è tornato non è per mia scelta e per mia responsabilità. L’ho detto: si è comportato in modo molto sbagliato e grave ma si è scusato pubblicamente e privatamente. Io sono assolutamente convinta della buona fede delle sue scuse, lo conosco da un po’, so che è un uomo sincero che non dice bugie. Tra me e lui il rapporto è stato a volte burrascoso ma è stato sicuramente prezioso per questa trasmissione, tant’è che i telespettatori lo vorrebbero rivedere. Lo considero una parte importante della trasmissione, spero di poterlo riavere presto. Non tutto quello che riguarda questa trasmissione, anche se potrebbe non sembrare, dipende da me”.

Dagopsia ha detto: “Magari ancora gli rode la sconfitta al premio Bancarella del 2011 quando il libro dell’alpinista, La fine del mondo storto, superò di gran lunga Non chiedere perché del giornalista, arrivato secondo”.