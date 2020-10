GFVip, Elisabetta Gregoraci frase pesantissima: “Io posso anche andare a casa invece tu hai bisogno di lavorare per …”, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, da quando è dentro la casa sta ricevendo commenti contrastanti, c’è chi la ama, la stima e la segue e chi, invece, crede che sia una snob che vive alle spalle dell’ex marito Flavio Briatore.

Anche lo stesso Briatore, quando la Gregoraci ha detto, all’interno della casa, che vivere accanto a Briatore non è stato facile per i mille sacrifici che ha dovuto fare, Briatore le ha mandato a dire che può anche rinunciare a tutti i privilegi che dipendono dall’essere l’ex moglie e vivere senza contare più su di lui. Salvo poi mandarle una lettera per fare pace.

L’esperienza di Elisabetta Gregoraci all’interno della casa.

Elisabetta Gregoraci, all’interno della casa, pare essersi innamorata di Pierpaolo Pretelli e con lui sta vivendo momenti che per lei sono stupendi oltre che difficili da vivere per le emozioni che danno.

Elisabetta sa molto bene che la sta guardando Flavio Briatore che di lei è ancora molto geloso e, dunque, un po’ si trattiene e un po’ si lascia andare a questo nuovo amore che sta sbocciando.

La frase orribile che ha detto Elisabetta Gregoraci a Dayane Mello

Elisabetta Gregoraci a Dayane Mello sono in nomination e a questo proposito la Gregoraci ha detto una frase che non è piaciuta proprio a nessuno e che ha rivelato il suo lato snob.

Elisabetta Gregoraci ha detto: “Io posso pure tornare a casa, ho tante altre cose da fare …Per te è più importante, devi lavorare e ne hai bisogno”.

La modella sembra esserci rimasta molto male perché questa frase, anche se detta con semplicità è risultata essere molto altezzosa.

Stefano Bettarini, ex fidanzato di Dayane Mello, ha rilasciato un’ intervista al settimanale Casa chi e ha detto, a proposito dell’ex fidanzata che fa la dolce con Francesco Oppini: “’Ndo cojo cojo! Basta far parlare di sé … Mi sembrava che prima avesse provato a stringere rapporti con Oppini ma lui ha fatto la parte di Pierpaolo con la Gregoraci. Appena ha visto il messaggio della madre, si è subito tirato indietro”.

Bettarini ha anche espresso la sua opinione su Elisabetta Gregoraci: “Abbiamo lavorato insieme per due anni a Buona Domenica. C’è un bel rapporto di simpatia … Pierpaolo aveva delle chances con lei, se non si fosse giocato male la carta del raccontare cosa gli aveva detto lei all’orecchio”.