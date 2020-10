Alberto Matano decide di esporsi pubblicamente e di non nascondere i suoi sentimenti

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, quest’anno, è solo a condurre “Vita in diretta” e, se ai più piace, c’è anche chi ha avuto da ridire.

Infatti, qualche giorno fa, sulle pagine del settimanale ”Nuovo” dove Maurizio Costanzo ha una rubrica, una telespettatrice ha commentato la conduzione di Alberto Matano dicendo che mancano i sorrisi di Lorella Cuccarini e che la conduzione di Matano da solo risulta essere un po’ triste. Costanzo non è stato affatto daccordo e ha subito preso le distanze da questa dichiarazione dicendo che Alberto Matano è un bravissimo giornalista e che, nonostante la presenza femminile di Lorella Cuccarini risultava essere molto gradevole, Matano da solo riesce a portare avanti egregiamente il programma.

Alberto Matano e il tapiro di “Striscia la notizia”

Alberto Matano, qualche giorno fa, è stato raggiunto da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia che gli ha consegnato il Tapiro d’oro dopo che Lorella Cuccarini, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo aveva raccontato, per la prima volta in televisione, come era stata trattata da Matano e di come aveva poi reagito lei scrivendo una lettera resa pubblica e accusandolo di fronte a tutta Italia di essere un “maschilista con l’ego smisurato”. Matano, che certamente è stanco di questa storia, non è stato felicissimo del Tapiro consegnato e ha detto di chiedere alla mamma se lui è o meno un maschilista.

Alberto Matano, per la prima volta, si espone sui social

Alberto Matano è molto riservato e della sua vita privata si sa davvero poco e, per questo, è parso strano ai suoi follower quando è comparsa una scritta sulla sua pagina personale.

Alberto Matano ha pubblicato una storia su Instagram e poi ha scritto I love you, baby.

La scritta dolcissima era però riservata alla sua carissima amica Mara Venier che il 20 ottobre scorso ha compiuto 70 anni. Per l’occasione Alberto Matano ha anche rilasciato un’intervista al settimanale Oggi spiegando che per lui Mara Venier è una grande amica e che, per lui c’è sempre nei momenti più importanti. L’affetto e l’amore è reciproco e i due si stimano davvero tanto. Alberto Matano ha detto che quando si incontrano lui e la Venier sembrano due 25enni e che l’argento vivo che ha addosso la Venier è unico. Certamente queste parole saranno state accolte con grande felicità dalla Venier che ha raggiunto un traguardo importantissimo, 70 anni.