Emergenza Covid-19, il Sindaco di Gravina, “situazione fuori controllo, stiamo giocando col fuoco, negli ospedali non ci sono più posti”

Un’amara verità quella detta oggi su Facebook dal primo cittadino di Gravina, Alessio Valente. Il sindaco della città murgiana ha voluto fare un’analisi sulla situazione attuale a Gravina.

“L’ondata di Covid ci dà un po’ di fiato. Nelle ultime ore abbiamo registrato 7 nuovi casi, pochi in confronto ai 26 del precedente aggiornamento, ma la situazione resta seria e tutt’altro che sotto controllo”.

Il Sindaco di Gravina ha aggiornato i suoi concittadini sulla situazione in città: “Gli attualmente positivi sono 137, perché fortunatamente registriamo anche 4 guariti ma purtroppo aumentano ancora gli ospedalizzati. Il dramma che viviamo in questo momento è proprio questo: negli ospedali non si trovano posti. Ci stiamo riempiendo ovunque ed è necessario intervenire”.

“L’ondata del contagio è diventata così forte che non si trovano posti all’interno degli ospedali . Questo è un grido d’allarme che mira a responsabilizzare tutti: stiamo giocando col fuoco. Andiamo verso nuove restrizioni, già a partire dai prossimi giorni. Stiamo lavorando per individuare le cosiddette ‘zone rosse’”.