Salvini: “Conte dica a Fedez di chiedere all’Inps di dare la Cig” e Fedez gli risponde con un attacco brutale

Il covid sta avendo la meglio e, nonostante la speranza che, dopo l’estate non ne avremmo più sentito parlare, le cose sono andate esattamente nel senso opposto. Il covid è tornato o, forse, non se ne è mai andato e la situazione in Italia non è felicissima. Stanno tornano le autocertificazioni, le mascherine sono obbligatorie anche all’aria aperta e si stanno cominciando a chiudere le scuole, non tanto perchè i contagi sono aumentati per colpa della presenza in classe degli alunni ma dei trasporti , della distazna che sui mezzi pubblici non può essere garantita e perché gli studenti, soprattutto i più grandi, ne fanno largo uso. Se non siamo in lockdown poco ci manca e alcune categorie di lavoratori, alcune partite iva hanno ricominciato a tremare.

L’impegno di Fedez e di Chiara Ferragni

Fedez e la moglie, Chiara Ferragni, da quando è iniziata la pandemia si sono dati un gran da fare, prima con una raccolta fondi che è riuscita a raggiungere un risultato importantissimo e cioè la realizzazione di una terapia intensiva a Milano e poi con la sponsorizzazione dei luoghi più belli d’Italia per incentivare il turismo che ha avuto la peggio questa estate. Nonostante questo impegno oggettivo sono stati attaccati , per ultimo da Eleonora Daniele che ha rimproverato la Ferragni dicendo, durante una puntata di “Storie Italiane” che conduce che poteva fare qualcosa per l’Italia visto il grande numero di follower che ha, dimenticando o, forse, non sapendo proprio cosa la moglie di Fedez ha fatto. Salvo poi chieder scusa e, addirittura, aiuto a Fedez quando, dopo l’attacco alla Ferragni è stata oggetto di bullismo sui social.

Salvini attacca Fedez che gli risponde a tono

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, si è messo in contatto con Fedez per chiedergli di lanciare un messaggio sui social invitando tutti, soprattutto i più giovani, a usare la mascherina. Questa mossa di Conte è stata oggetto di gradi critiche e anche Salvini ha avuto da ridire e così, durante un intervento a Italia Sera il programma di Retequattro, Salvini ha detto: “Se Conte ci sta guardando, lo invito a fare un’altra telefonata a Fedez, ma oltre alla mascherina bisogna chiedere all’Inps di dare la cassa integrazione: è incredibile che a ottobre ancora ci sia chi non ha ricevuto nulla”.

Prontissimo, Fedez gli ha risposto: “Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: ‘Non ce l’ho e non me la metto’ 27 Luglio 2020”, e poi: “Purtroppo sulla cassa integrazione non ho modalità d’intervento. Bacioni”.