Anna Tatangelo ad All Togheter Now mentre sta parlando, scoppia a piangere e non riesce più ad andare avanti, Michelle Hunziker corre in suo soccorso, il web si scatena

E’ iniziata una trasmissione attesissima che, come l’anno scorso, ha come conduttori Michelle Hunziker e J.Ax a cui si sono aggiunti, in qualità di giudici speciali, Francesco Renga e Anna Tatangelo Rita Pavone. La trasmissione è fresca, leggera anche se con momenti profondi e fa trascorrere, agli spettatori, qualche ora in serenità.

Piacciono tantissimo Michelle Hunziker, che in questa edizione è davvero scatenata, e anche gli altri conduttori tra i quali, si vede c’è grande armonia.

Anna Tatangelo non riesce a trattenere le lacrime e Michelle Hunziker corre in suo soccorso

Durante la puntata di ieri si è esibita una ragazza che ha raccontato la sua storia.

La ragazza ha detto così: «“Sono Beatrice Baldaccini, ho 29 anni e abito a Milano da 10 anni. Ho un compagno e il nostro progetto è quello di comprare una casa. Ma siccome anche lui è un music performer, il mutuo chi te lo dà? Voglio vincere perché quei soldi mi servono, per comprare la casa e per portare mia madre a Machu Picchu che è un suo grandissimo sogno. Perché innanzitutto lei ha fatto in modo che i miei sogni si realizzassero e poi perché abbiamo vissuto un male insieme. Parlo di noi perché lo abbiamo vissuto insieme, oltre che viverlo in prima persona”.

Michelle Hunziker, dopo avere sentito queste parole ha chiesto ad Anna Tatangelo di dire la sua ma la cantante anche se ha iniziato a parlare, non è riuscita a terminare il suo discorso, infatti ha detto: «È bello ripagare i sacrifici di un genitore…», dopo di che ha iniziato a piangere.

A quel punto, Michelle Hunziker che forse conosce i veri motivi per i quali la Tatangelo si è commossa così tanto ha detto: «Senza entrare nei dettagli, questo argomento emoziona molto Anna».

Il web si è scatenato a favore di Anna e hanno scritto sui social così: «Anna sei stupenda, fai piangere anche noi».

Michelle Hunziker va da Federica Panicucci a Mattino 5

Michelle Hunziker è andata ospite da Federica Panicucci a Mattino 5 e ha raccontato diversi dettagli della sua vita privata.

La Hunziker ha raccontato: “In casa mia c’è un inquinamento acustico che dopo 5 minuti scappi! Io mi sono arresa sulla perfezione. L’organizzazione è importante e aiuta, ma la perfezione non esiste”. E poi ha svelato alcuni lati inediti del suo carattere e ha raccontato: “Ci sono momenti in cui ci facciamo prendere dello sconforto, non è sempre facile, chi fa il nostro mestiere ha una missione”.

E poi ha voluto lanciare un messaggio di speranza: “Siamo bombardati sempre solo da notizie negative, dobbiamo cercare la luce in fondo al tunnel, non dobbiamo farci prendere dallo sconforto”.

La Hunziker ha voluto raccontare anche come si comportava da ragazza e ha detto, in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Sono stata una figlia difficile perché ero estremamente arrabbiata con tutti. Poi si cresce e si capiscono le cose. E poi sono diventata mamma presto, a 19 anni, e lì tutte le trasgressioni sono finite…”.

E, ancora: “Ho avuto un’adolescenza un po’ tosta, sono stata una figlia terribile con mia mamma. Ho vissuto molto male la separazione dei miei con mio papà che aveva un problema con l’alcol. Avevo reagito ribellandomi, però da furba perché andavo benissimo a scuola, ma aggiravo tutte le regole e le restrizioni in maniera magistrale senza farmi mai beccare. Facevo le cose stupide che si fanno a quell’età, esagerare con l’alcol, l’autostop di notte da Berna a Zurigo per andare in discoteca, me la sono rischiata parecchie volte”.