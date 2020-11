Domenica In, Paolo Conticini “A Ballando io non ho inventato storie d’amore”, risponde Todaro che lo massacra: “Senti il fuori onda di Zazzaroni e poi sciacquati la bocca”

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle è terminato e, se prima di partire e durante la programmazione non sono mancati i problemi e gli incidenti di percorso che quest’anno hanno riguardato, prevalentemente il covid, il dopo Ballando non è stato meglio perché sono impazzate le polemiche.

I vincitori sono Gilles Rocca e Lucrezia Lando ma in tantissimi si aspettavano che il podio lo avrebbe conquistato la coppia Elisa Isoardi Raimondo Todaro che, invece, si è dovuta accontentare solo del quarto posto che non ha assolutamente accettato tanto che la Isoardi, in modo poco sportivo, ha lanciato a terra la medaglia.

Anche per Tullio Solenghi ci sono state tante polemiche anche da parte di Massimo Lopez che ha definito la giuria “confusa, disordinata e assolutamente poco leale”.

A Lopez ha anche risposto Selvaggia Lucarelli che gli ha scritto “Io gli ho dato 8 mica 4”.

Paolo Conticini va ospite a Domenica In e attacca la coppia Isoardi Todaro

Ieri, domenica 22 novembre a Domenica In è andato ospite, in collegamento, Paolo Conticini che ha commentato il suo secondo posto in coppia con la ballerina Veera Kinnunen.

Paolo Conticini, che era felice del risultato conseguito, ha voluto però specificare: «Io sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipo storie d’amore o cose così».

Anche se Conticini non ha detto che si riferiva alla Isoardi e a Todaro tutto il web ha capito perfettamente che la frecciatina, neanche troppo velata, era per loro tanto che hanno scritto sul web “Conticini ha asfaltato la Isoardi” o, anche chi ha scritto: «Grazie Paolo per la frecciatina verso i non sportivi Isoardi e Todaro che ieri hanno fatto ‘na figura di merda epica».

La reazione durissima di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro, subito dopo che Conticini in diretta televisiva ha rilasciato la seguente dichiarazione, sui social ha scritto: “Caro Paolo Conticini, sia io e che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi. Se poi qualcuno pensa che non sia vero, non dipende da noi. La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi… ascolta bene le parole di Ivan Zazzaroni che a sua insaputa aveva il microfono aperto…”

E poi ha pubblicato l’audio di Ivan Zazzaroni che diceva: “devono vincere 5 a 0”.

E, da ultimo, ha scritto: “Prossima volta prima di parlare sciacquatevi la bocca”.