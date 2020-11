Allegri risponde secco a Ambra Angiolini: “Sei una bugiarda … ci siamo già sposati”

0 SHARES Condividi Tweet

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri formano una coppia molto stabile e si sono sempre dichiarati innamoratissimi l’uno dell’altro da quando, conosciuti, non si sono più lasciati.

Ambra, che veniva fuori da un a relazione molto importante, quella con il bravissimo cantante Francesco Renga, attualmente uno dei giudici, insieme a Rita Pavone, J Ax e Anna Tatangelo a All Together Now, il programma che va in onda su canale 5 e condotto dalla frizzante Michelle Hunziker, da cui ha anche avuto due figli, Jolanda e Leonardo, ha conosciuto Allegri e si è profondamente innamorata.

I due non sono sposati ma ogni volta che rilasciano un’intervista la domanda che vien loro posta è sempre la stessa: quando convoleranno a nozze visto che sono una coppia così unita.

Le dichiarazioni che ha rilasciato Ambra Angiolini

Ambra Angiolini ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair, in occasione della quale ha parlato del suo amore, Massimiliano Allegri. Ambra ha detto: “Per lui ho gli occhi a cuore, ma non voglio sposarmi. Non sento più l’esigenza sociale di essere moglie di qualcuno. Sennò siamo sempre “fidanzate di”, “mogli di”, “ex di”. Io amo un uomo e questo può bastare”.

Ma poi ha anche detto a sostegno di quanto sia forte il suo amore per lui: “La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta. E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mia ex storia. Non c’è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti. Rido quando leggo cosa scrivono di lui i giornali. Mi sono innamorata di lui perché, come me, è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore”.

E poi, a proposto di come hanno affrontato la quarantena a marzo scorso Ambra aveva dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera: “Massimiliano è a Livorno con il papà ed il figlio piccolo, come è giusto che sia. Siamo vecchio stile, più che video chiamate, semplici telefonate. Abbiamo vite complicate. Tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto. Anche questo è un modo per diventare grandi in amore… una volta non ero così saggia”.

Ambra, che ha anche da poco pubblicato un libro “In fame” nel quale ha raccontato la sua delicatissima e sofferta relazione con il cibo, ha le idee chiare e non vuole cambiarle per nessuno nemmeno per Massimiliano Allegri per i quale non si nasconde nell’ammetter il suo grande amore.

La replica di Massimiliano Allegri a Fabio Fazio durante una puntata di Che Tempo che fa

Massimiliano Allegri è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa e, in questa occasione, Fazio gli ha chiesto qualcosa a proposito del matrimonio con Ambra e della circostanza che lei non si vuole sposare.

Allora, Allegri scherzando ha detto: “Ha detto che non ci sposiamo? Bugiarda! Ci siamo già sposati”.

In realtà, i due non sono sposati ma Allegri ha voluto scherzare su questa decisione, almeno per il momento, irremovibile di Ambra.