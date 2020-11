Belen pubblica una foto mentre bacia Spinalbese, Laura Chiatti commenta “Non ci sono …”, Belen non perde tempo e le risponde immediatamente

0 SHARES Condividi Tweet

Belen è innamorata. Questa lo dice lei, lo dimostra facendosi vedere in giro sempre con il fidanzato da cui non si stacca mai e lo dice anche Fabrizio Corona che ha dichiarato che finalmente la Rodriguez ha ritrovato quella serenità che le mancava da tempo e che lei è alla ricerca della semplicità a differenza di De Martino a cui piace molto apparire. A questo De Martino aveva anche risposto cambiando la sua biografia sui social e scrivendo, “meno famoso dell’ex moglie”. In tanti hanno voluto leggere questa battuta come una risposta a Corona. E De Martino è risultato, ancora una volta, come il più simpatico.

Belen pubblica una foto mentre bacia il fidanzato

Belen è sempre molto attiva sui social e ora che è fidanzata , lo è ancora di più perché pubblica tantissimi scatti che testimoniano il suo amore nato per caso.

Antonino Spinalbese e Belen si sono conosciuti davvero per un caso fortuito, infatti, il parrucchiere di Belen era in vacanza ed è arrivato Spinalbanese a sostituirlo.

Pare che i due stiano anche arredando casa per andare a vivere insieme e, finalmente, Belen è tornata a sorridere dopo un periodo davvero molto buio per lei dopo che quest’estate è impazzato il gossip che voleva la fine del suo matrimonio per colpa di Alessia Marcuzzi. Ormai la situazione è chiarita e pare che la Marcuzzi non sia mai centrata nulla nella loro separazione ma solo ora Belen, dopo tanti mesi, appare di nuovo felice.

Belen ha pubblicato una foto mentre bacia il suo fidanzato e ha aggiunto, come didascalia: “Quiero más”, che significa “ne voglio ancora”.

Il commento di Laura Chiatti e la risposta di Belen

Laura Chiatti ha commentato così la foto di Belen che bacia il fidanzato e anche la scritta che Belen ha aggiunto: “Senza parole.”

Sulle prime i follower di Belen non hanno ben capito se il commento fosse in senso positivo o piuttosto fosse una critica ma poi, risposta di Belen ha chiarito senza possibilità di equivoci. La Rodriguez, infatti, ha risposto a Laura Chiatti: “Io ti amo matta del mio cuore”.

E tutti i dubbi sono stati fugati: nessuna critica da parte di Laura Chiatti ma solo un’espressione di sentimento d’amore che Belen ha subito ricambiato. E così tutti i follower hanno capito che le due sono molto amiche.