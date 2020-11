Domenica In, Mara Venier intervista Matteo Bassetti che scoppia a piangere e dice “Devo andare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri a Domenica In, Mara Venier ha intrattenuto i telespettatori che la seguono da casa, perché ormai il pubblico in studio non c’è più, con molti ospiti, alcuni in collegamento e tante interviste. Non è mancato il momento da dedicare a Ballando con le stelle che è terminato sabato con la vittoria di Gilles Rocca e le polemiche che ne sono seguite. C’è stato anche Paolo Conticini

che in collegamento ha fatto una battuta che tutti hanno pensato indirizzata ad Elisa Isoardi: “Io non mi sono inventato storie d’amore …” e, comunque la domenica è andata avanti in modo sereno e rassicurante come è sempre in grado di far Mara Venier con la sua grande spontaneità e professionalità.

Mara Venier ha intervistato Matteo Bassetti che è scoppiato a piangere

Matteo Bassetti, il direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, qualche giorno fa, ha perso la mamma e ieri da Mara Venier si è commosso ricordandola.

Prima Bassetti ha parlato del covid e ha detto: “Ci auguriamo di vedere presto un beneficio sugli ospedali, ma ci vorranno ancora due-tre settimane. Credo che le misure abbiano avuto un beneficio … La differenza rispetto a marzo è che oggi l’epidemia coinvolge l’intero Paese. Il Covid sta dando grandi problemi ma si è preso la parte che prima avevano altre infezioni che oggi non stiamo vedendo, come virus influenzali ed altri”

Bassetti, che qualche giorno fa ha perso la mamma, si è commosso con Mara Venier ricordandola e ha detto: “Mi ha fatto commuovere. Ora mamma e papà sono lassù e ci guardano, mi aiuteranno ad andare avanti come mi hanno insegnato per tutta la vita”.

E Mara Venier, provando a consolarlo, ha detto: “Con tutte le vecchiette che ha curato, ora avrà tantissime mamme che le staranno vicino”.

Bassetti, il giorno che è morta la mamma ha scritto un post sui social

“Ciao Mamma. Buon viaggio verso i nostri amati. Sei volata in cielo da pochissimo e già mi manchi tantissimo. Sei stata una mamma eccezionale. Buona, altruista, disponibile, profonda. Eri la campionessa del mondo di bontà. La famiglia per te era il luogo più forte e sicuro dove rifugiarsi. Da lassù con papà continua a proteggerci e a vigilare su di noi. Con infinito amore. Tuo sempre Matteo”.